TORONTO, le 19 août 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et la Banque ICICI du Canada, filiale en propriété exclusive de Banque ICICI, ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à offrir des solutions bancaires intégrées aux nouveaux arrivants au Canada. Grâce à cette entente, les nouveaux arrivants bénéficieront de la confiance qu'inspire la marque Banque ICICI, ainsi que du réseau, de la gamme de produits et services et de la forte présence de RBC au Canada.

« Comme l'immigration au Canada atteindra des sommets dans les prochaines années, nous sommes ravis de collaborer avec la Banque ICICI du Canada pour offrir aux nouveaux arrivants tout ce dont ils ont besoin pour partir du bon pied sur le plan financier, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Qu'il s'agisse d'ouvrir un compte bancaire, d'obtenir une carte de crédit ou de présenter une demande de prêt hypothécaire, cette collaboration permettra aux nouveaux arrivants d'accéder aux produits et aux conseils dont ils ont besoin pour réussir au Canada. »

La collaboration entre les deux banques prévoit le lancement d'un programme à l'intention des étudiants étrangers qui participent au programme Volet direct pour les études (VDE) du gouvernement du Canada, axé sur le traitement accéléré des demandes de permis d'études. Le programme VDE, entre autres, exige qu'un étudiant détienne un certificat de placement garanti (CPG) de 10 000 $ ou plus d'une institution financière canadienne admissible. À leur arrivée au Canada, les étudiants étrangers qui détiennent un CPG admissible de la Banque ICICI du Canada pourront communiquer aisément avec un conseiller RBC pour passer en revue leurs besoins financiers. De plus, le produit de leur CPG de la Banque ICICI du Canada sera déposé dans un compte de dépôt de particulier RBC.

« La Banque ICICI s'est engagée à servir les Indiens dans le monde entier. Comme l'Inde est le pays dont provient le plus grand nombre d'étudiants étrangers au Canada, nous comptons de nombreux étudiants clients qui choisissent d'acheter un CPG de la Banque ICICI du Canada en raison de notre vitesse d'exécution, de l'accès facile que nous offrons, ainsi que de notre soutien à la clientèle disponible en tout temps, dans les deux pays. Nous sommes heureux d'avoir RBC comme précieux collaborateur, prêt à offrir un service complet aux nouveaux arrivants au Canada. Bien que, dans un premier temps, nous nous concentrerons sur les besoins des étudiants étrangers originaires de l'Inde, nous nous réjouissons à l'idée d'étendre cette collaboration afin d'offrir une gamme complète de solutions personnalisées à tous les nouveaux arrivants », a expliqué Sandeep Goel, président et chef de la direction, Banque ICICI du Canada.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 89 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

À propos de la Banque ICICI du Canada

La Banque ICICI du Canada, filiale en propriété exclusive d'ICICI Bank Limited (IBN sur NYSE), est l'une des plus grandes banques du secteur privé en Inde. Au 30 juin 2022, l'actif total de la Banque s'élevait à 220,68 milliards de dollars américains. Active dans toutes les provinces et tous les territoires, la Banque ICICI du Canada exerce ses activités à titre de banque directe à service complet en vertu de la Loi sur les banques du Canada. Consultez le site icicibank.ca pour en savoir plus.

