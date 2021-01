Une solution de versements échelonnés procure aux consommateurs plus de souplesse pour les gros achats effectués en ligne

TORONTO, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Dans un contexte où un nombre croissant de Canadiens se tournent vers le magasinage en ligne, RBC a lancé une nouvelle option de paiement à leur intention. finanC par RBC offre aux consommateurs une solution de versements échelonnés transparente et pratique pour les gros achats effectués auprès des détaillants et des commerçants participants dans l'ensemble du Canada. Cette nouvelle option est rendue possible par une plateforme de paiement numérique de premier plan offerte par Bread, une division d'Alliance Data.

Cette solution novatrice est un nouvel exemple de la collaboration établie par RBC avec des sociétés de technologie financière afin de répondre aux besoins uniques des Canadiens. Lancée l'automne dernier, finanC par RBC offre une façon simple « d'acheter maintenant et de payer plus tard » assortie d'un large éventail de conditions transparentes. Cette solution de paiement souple qui ne comporte aucuns frais de retard vient accroître le nombre de possibilités qui s'offrent aux consommateurs pour la gestion de leurs liquidités.

« Alors que les Canadiens font de plus en plus d'achats en ligne, cette solution simple de versements échelonnés aide les détaillants à leur offrir une commodité accrue, a dit Amit Sadhu, vice-président, Crédit aux particuliers, RBC. Grâce à notre alliance avec Bread, finanC par RBC s'intègre de façon harmonieuse au processus de paiement en ligne existant et constitue une option de paiement sécuritaire et pratique pour les clients du commerce électronique. Pour nous, c'est une façon de plus de réinventer l'expérience offerte aux Canadiens afin de répondre à leurs attentes en élargissant l'éventail des options qui s'offrent à eux pour le paiement des gros achats à des taux concurrentiels. »

Les consommateurs peuvent demander cette solution auprès des commerçants canadiens participants en cliquant sur le bouton finanC par RBC avant de terminer le processus d'achat. Quelques instants suffisent pour remplir la demande simple en trois étapes. Une fois celle-ci approuvée, il suffit de quelques secondes pour avoir accès aux taux concurrentiels, aux termes et aux montants des versements mensuels. Les consommateurs sélectionnent le terme et complètent le processus d'achat. Il leur suffit ensuite d'effectuer les versements mensuels. Il ne s'applique ni frais de retard, ni frais administratifs ni intérêt reporté.

« Nous sommes emballés de travailler avec RBC, la plus grande banque du Canada, à accroître la portée de notre action et à offrir aux points de vente une solution de paiement numérique robuste qui, pour les consommateurs, est synonyme de commodité et de souplesse et de diversité accrues, a dit Derek Joyce, président de Bread. Grâce à cette alliance stratégique, nous pourrons aider des milliers de commerçants à augmenter leurs ventes électroniques et les profits qui en résultent. Nous travaillerons de concert avec RBC afin de réaliser notre mission : offrir aux gens, à l'échelle mondiale, plus d'options de paiement. »

Quelques faits sur finanC par RBC :

Nombre d'étapes de la demande en ligne que le consommateur doit remplir, l'approbation étant ensuite fournie en quelques secondes. 30 : Nombre de jours qui s'écoulent avant que le consommateur ait à effectuer un premier versement. Les clients peuvent aussi effectuer en tout temps un versement supplémentaire sur leur prêt sans pénalité.

Pour en savoir plus, consultez le www.RBCPayPlan.com ou le www.breadpayments.com.

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent en œuvre leur imagination et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social .

Alliance Data

Alliance DataMD (NYSE : ADS) est un fournisseur de premier plan de solutions de marketing, de fidélisation et de paiement fondées sur les données qui offre ses services à d'importants secteurs d'activité axés sur les consommateurs. L'entreprise crée et déploie des solutions personnalisées qui influent de façon mesurable sur les comportements des consommateurs tout en stimulant la croissance des affaires et la rentabilité de certaines des marques les plus reconnaissables à l'heure actuelle. Alliance Data aide ses partenaires à susciter et à renforcer la fidélité de leurs clients à de multiples points de contact en utilisant des technologies traditionnelles, numériques, mobiles et émergentes. Faisant partie du classement FORTUNE 500 et de l'indice S&P MidCap 400, Alliance Data a son siège social à Columbus, en Ohio, et regroupe des activités qui, ensemble, emploient plus de 8 500 personnes réparties dans plus de 50 endroits dans le monde.

La division Card Services d'Alliance Data est un fournisseur d'envergure de programmes de premier plan de cartes de crédit de commerçant, comarquées, tout usage et d'entreprise, ainsi que de services de paiement numérique, dont BreadMD, et de services financiers portant la marque Comenity. LoyaltyOneMD est le propriétaire et l'exploitant du programme de récompense AIR MILESMD, le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada. Elle est également propriétaire de BrandLoyalty, une société établie aux Pays-Bas qui offre à l'échelle mondiale des programmes de fidélisation personnalisés aux commerces d'alimentation. On peut en savoir plus sur Alliance Data en allant à www.AllianceData.com.

On peut suivre Alliance Data sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Bread

BreadMD, une division d'Alliance DataMD, est une entreprise de premier plan dans le domaine des paiements numériques. Elle fait équipe avec des commerçants et des partenaires afin de personnaliser les options de paiement offertes à leurs clients. La plateforme souple de Bread et sa gamme robuste d'interfaces de programmation permettent aux commerçants et aux partenaires d'intégrer le financement au point de vente et d'autres produits de paiement numérique à n'importe quelle étape de l'expérience d'achat de leurs clients. Le moteur de recommandation « entièrement en entonnoir » de Bread génère les options appropriées au moment approprié, ce qui permet aux commerçants de faire plus de ventes, d'améliorer la conversion et d'accroître la valeur moyenne des commandes. Pour en savoir davantage, veuillez consulter breadpayments.com.

