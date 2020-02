RBC est la première banque au Canada à offrir le service de demande de fonds en vrac de Virement Interac(MD)

Le service en ligne permet aux entreprises de simplifier, d'accélérer et d'automatiser le traitement des comptes clients

TORONTO, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Afin de maintenir un solide flux de trésorerie, les entreprises doivent disposer d'un moyen efficace et peu coûteux de gérer leurs comptes clients. Or, pour de nombreuses entreprises, le processus manuel consistant à rappeler à des centaines ou des milliers de clients, par courrier, par courriel ou par téléphone, d'effectuer leurs paiements peut être très coûteux et exiger beaucoup de temps. Afin de simplifier et d'automatiser ce processus, RBC est la première banque au Canada à offrir le service de demande de fonds en vrac de Virement Interac aux clients de ses Services aux entreprises.

Il s'agit d'un service numérique par abonnement qui permet d'envoyer simultanément de nombreuses demandes de paiements assorties de rappels automatisés, permettant ainsi de simplifier le processus et de gagner du temps. La nouvelle fonction offre ces principaux avantages :



Processus d'initiation simplifié : Les rappels de paiement peuvent être effectués au moyen de l'adresse de courriel ou du numéro de téléphone du client. Plus besoin de renseignements bancaires ni de chèques annulés.





Paiement plus rapide : Les clients reçoivent automatiquement, par courriel ou par texto, des rappels de paiement. S'ils choisissent de payer par Virement Interac , ils peuvent virer des fonds rapidement et en toute sécurité au moyen de leurs services bancaires en ligne, méthode qui, de surcroît, assure à l'entreprise que le paiement ne sera pas bloqué par une insuffisance de fonds.





Rapprochement simplifié et efficient : Le suivi des comptes clients est simplifié et des relevés de rapprochement sont générés quotidiennement.

« Cette fonction accroît l'efficience et le contrôle de la gestion des comptes clients et du flux de trésorerie d'une entreprise. Nous avons transformé en processus numérique le processus manuel de rapprochement, tout en éliminant le coûteux traitement des chèques. Ce faisant, nous avons simplifié les opérations et atténué un important facteur d'insatisfaction pour nos entreprises clientes et leurs clients, a déclaré Lisa Lansdowne-Higgins, vice-présidente, Dépôts d'entreprise et solutions de trésorerie, RBC. C'est là l'une des nombreuses solutions de paiement numérique par lesquelles RBC améliore l'expérience bancaire de ses clients. »

Les clients des Services aux entreprises de RBC qui sont abonnés peuvent accéder au service de demande de fonds en vrac de Virement Interac par l'intermédiaire de RBC Express® ou de la passerelle réseau de RBC. Les entreprises peuvent personnaliser les rappels envoyés à leurs clients en y ajoutant leur logo et un message, et contrôler le nombre et la fréquence des rappels automatisés des paiements en souffrance.

« Dans le cadre de notre engagement en matière d'innovation dans le domaine des paiements, nous sommes heureux d'offrir le nouveau service de demande de fonds en vrac de Virement Interac, a déclaré Peter Maoloni, vice-président, Produits et plateformes, Interac Corp. Ce service met à profit nos connaissances approfondies et nos capacités éprouvées en matière de détection et de prévention des fraudes, d'analyse de données, de messagerie instantanée et d'information de façon à aider les entreprises canadiennes à gérer leur processus de paiement avec plus de facilité et d'assurance. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un conseiller RBC.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

INTERAC CORP.

Interac Corp. exploite un système de paiement de classe mondiale qui est économique, largement accepté, fiable, sécuritaire et efficace. L'entreprise est l'un des principaux réseaux de paiement au Canada. La marque est choisie en moyenne 16 millions de fois par jour pour effectuer des paiements et échanger de l'argent. Depuis plus de 30 ans, Interac Corp. et ses prédécesseurs, l'Association Interac et Acxsys Corporation, permettent d'effectuer des transactions financières sécurisées grâce à des solutions de transfert de fonds et de paiement par débit novatrices et pratiques. Chef de file en matière de prévention et de détection de la fraude, l'entreprise affiche l'un des plus bas taux de fraude à l'échelle internationale. Visitez le site salledepresse.interac.ca ou suivez-nous sur Twitter @INTERAC. Interac Corp. est constituée d'un groupe diversifié d'actionnaires, comprenant des banques, des coopératives de crédit, des caisses populaires, des fournisseurs de services de traitement des paiements et des commerçants.

