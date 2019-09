RBC est la première banque au Canada à lancer une plateforme ayant pour objet de mettre de l'information au service des entreprises afin de favoriser leur croissance

Grâce à Avantages Perspectives RBCMC, les entreprises canadiennes peuvent s'appuyer sur de l'information pour prendre de meilleures décisions d'affaires à l'échelle locale

TORONTO, le 26 sept. 2019 /CNW/ - À la suite d'un programme pilote mené avec succès auprès de plus de 30 clients importants du secteur du détail, RBC annonce le lancement de la plateforme Avantages Perspectives RBCMC afin de mieux servir les clients de ses Services aux entreprises dans l'ensemble du Canada. Avantages Perspectives RBC est la première plateforme de ce type au Canada. Les conseillers de RBC s'en serviront pour fournir aux clients de l'information pertinente concernant leur clientèle, la performance de leur secteur et leurs marchés.

Les données et l'information en temps réel jouent un rôle de plus en plus central dans les décisions stratégiques des entreprises de toute taille, allant des multinationales aux entreprises familiales à caractère local. De nos jours, plus que jamais auparavant, les entreprises prennent de telles décisions en s'appuyant sur une meilleure connaissance de la clientèle, des marchés et de leurs propres activités. Cependant, accéder à l'information et la transformer en connaissances simples et exploitables peut s'avérer un défi phénoménal.

« Nous entendons souvent parler d'entreprises clientes qui, face aux montagnes d'information à leur disposition, ont du mal à déterminer quels sont les éléments pertinents dans le contexte des décisions stratégiques qu'elles doivent prendre en ce qui a trait à leur croissance et à des possibilités d'investissement, a déclaré Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. La puissance de la plateforme Avantages Perspectives RBC fait en sorte qu'une tâche qui aurait pu être longue et fastidieuse devient une expérience simple. En s'appuyant sur les ensembles d'information exploitable que contient la plateforme, nos conseillers peuvent offrir aux clients les conseils et les solutions sur mesure dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions uniques en matière de croissance. »

Que ce soit en donnant accès à des analyses comparatives entre des entreprises de même catégorie ou à des tendances concernant les ventes, Avantages Perspectives RBC permet aux conseillers de RBC d'avoir des discussions plus pertinentes avec les propriétaires d'entreprise, et ainsi de les aider à repérer les occasions de croissance et les possibilités d'optimisation de leurs activités.

Grâce à Avantages Perspectives RBC, les conseillers peuvent aider les clients :

à cerner les tendances qui se dégagent des préférences de leurs clients ;

à fidéliser davantage leurs clients actuels et à en attirer de nouveaux ;

à comprendre où ils se situent en matière de pénétration des marchés et à déterminer l'emplacement de futurs établissements ;

à optimiser la dotation en personnel en tenant compte de la demande.

Avantages Perspectives RBC mise sur l'expertise de RBC en matière de gestion et de développement de l'information afin d'aider les propriétaires et les gestionnaires d'entreprise - en toute confidentialité - à transformer l'information en actions visant à accroître la fidélité de leur clientèle et à stimuler leur productivité et leur croissance.

Cette plateforme est conçue pour soutenir les clients d'un large éventail de secteurs - allant du détail à l'agriculture, en passant par les soins de santé et la fabrication - dans lesquels l'accès à une information fondée sur des données est déterminant dans la prise de décisions. RBC a lancé la première version d'Avantages Perspectives RBC dans le secteur du détail et rendra la plateforme accessible à 85 de ses spécialistes de ce secteur. Ceux-ci servent plus de 27 000 entreprises clientes de RBC au Canada. L'information accessible au moyen de la plateforme sera communiquée exclusivement aux entreprises clientes de RBC par l'intermédiaire des conseillers, Services aux entreprises, avec lesquels elles traitent.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personne-ressource - médias : Jeff Lanthier, Communications, RBC, 416 903-7388, jeff.lanthier@rbc.com

Related Links

http://www.rbc.com