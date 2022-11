Parmi les offres figure une solution de partage des risques avec EDC qui aidera les clients des Services bancaires à l'entreprise à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité tout en concrétisant l'engagement de RBC à fournir 500 milliards de dollars en finance durable d'ici 2025



TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle solution dans sa gamme de produits de finance durable qui vise à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs climatiques. Lancée aujourd'hui, la solution de financement durable RBC et EDC vient s'ajouter aux produits existants de RBC que sont les prêts liés au développement durable et les prêts verts afin d'offrir une gamme d'options visant à combler les besoins des clients du groupe Grandes entreprises clientes. Cette initiative représente également une autre étape sur la voie du respect de l'engagement de la banque de fournir 500 milliards de dollars en financement durable d'ici 2025.

« Le changement climatique est l'un des problèmes les plus pressants de notre époque. À RBC, nous nous engageons à aider les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions à accélérer la concrétisation de leurs objectifs climatiques, à se préparer en vue d'une transition ordonnée vers la carboneutralité, et à appuyer leurs objectifs sociaux », déclare Andrea McLane, première vice-présidente et cheffe, Grandes entreprises clientes, RBC. « Nous sommes fiers d'offrir ces produits de financement pour appuyer un avenir plus durable. »

Financement durable RBC et EDC

Par le truchement d'une solution pilote de partage des risques mise de l'avant avec Exportation et développement Canada (EDC), RBC fournira jusqu'à 1 milliard de dollars américains en financement au cours des trois prochaines années afin d'appuyer les entreprises canadiennes dans leur transition au profit d'activités commerciales plus écologiques.

La collaboration de RBC avec EDC permettra à des entreprises d'une multiplicité de secteurs d'avoir accès à du financement, un tel financement étant disponible pour des activités vertes admissibles, telles qu'elles sont définies dans le cadre de finance durable de RBC. Les activités admissibles soutiennent des objectifs environnementaux importants, y compris les mesures d'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets, la protection de la biodiversité et des écosystèmes, l'utilisation durable et la protection de l'eau et des ressources maritimes, la prévention et le contrôle de la pollution et l'économie circulaire.

EDC garantira 50 % d'un prêt à terme RBC - jusqu'à concurrence d'un maximum de 60 millions de dollars américains par débiteur, pour une période pouvant atteindre sept ans - offrant ainsi à RBC une marge de manœuvre accrue pour appuyer la transition de ses clients vers une économie à faibles émissions de carbone.

« L'objectif d'EDC au chapitre du financement durable est de permettre que de réels progrès soient accomplis sur la voie d'un avenir plus durable », a affirmé Justine Hendricks, chef du développement durable, EDC. « Collaborer avec des institutions financières comme RBC permet aux entreprises canadiennes d'accéder au soutien dont elles ont besoin pour opérer une transition au profit de pratiques plus respectueuses de l'environnement, tout en favorisant le commerce durable au Canada. Dans le cadre de l'engagement d'EDC à l'égard de la carboneutralité d'ici 2050, nous aidons les entreprises canadiennes en leur fournissant les outils dont elles ont besoin pour faire partie de ce périple. »

Outre la solution de financement durable de RBC et EDC, la banque offre également les produits de finance durable suivants :

Prêts liés à la durabilité

Cette solution incite les entreprises à viser l'atteinte de leurs objectifs climatiques ou sociaux et les appuie en ce sens, en liant les conditions de l'accord de financement à l'atteinte de cibles de durabilité prédéterminées.

Les entreprises fixent des objectifs de rendement durable ambitieux liés à la stratégie d'affaires et de durabilité de l'emprunteur. Les entreprises sont tenues de suivre les progrès qu'elles accomplissent par rapport à l'atteinte de ces objectifs, tels que mesurés par les principaux indicateurs de rendement prédéfinis, et d'en rendre compte, des ajustements étant apportés au taux d'intérêt du prêt une fois ces objectifs atteints.

Prêts verts

Les prêts verts de RBC offrent aux entreprises du financement pour une large gamme de projets verts qui visent à produire des avantages sur le plan de l'environnement, parmi lesquels figurent des initiatives qui aident les clients à réduire leurs émissions, à lutter contre l'épuisement des ressources naturelles, la perte de biodiversité, ainsi que la pollution de l'air, de l'eau et du sol.

Cadre de finance durable de RBC

Les critères applicables aux transactions considérées comme admissibles à l'engagement de RBC de fournir 500 milliards de dollars en financement durable d'ici 2025 se retrouvent dans le cadre de finance durable de la banque. Publié en octobre 2022, le cadre décrit l'approche et la méthodologie de RBC en matière de finance durable.

Les clients des Services à la grande entreprise qui souhaitent en apprendre plus sur les solutions de financement durable de RBC doivent communiquer avec leur directeur relationnel afin d'évaluer les solutions qui cadrent le mieux avec leurs besoins commerciaux, ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements quant aux critères d'admissibilité et au processus de demande.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre stratégie visant à appuyer nos clients dans divers secteurs de l'économie sur la voie d'une transition socialement inclusive vers la carboneutralité ainsi que les risques auxquels nous sommes exposés et les occasions qui s'offrent à nous, veuillez consulter le site rbc.com/climat.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « mesures refuge » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les objectifs, la vision, les buts, les paramètres et les cibles liés au climat de la Banque Royale du Canada (nous, nous ou nos), y compris notre soutien à la transition vers une économie nette zéro, nos engagements et notre rôle à aider nos clients à passer à zéro et à accélérer leurs objectifs climatiques, notre engagement à soutenir les objectifs de durabilité et les objectifs sociaux de nos clients, notre ambition de jouer un rôle dans le cadre du financement de la transition climatique vers une économie nette zéro, que certains fonds destinés aux clients, avec ou sans la collaboration de tiers, puissent être considérés comme admissibles à la classification selon la finance durable définie dans notre cadre de Finance durable, et notre engagement à fournir 500 milliards de dollars en finance durable d'ici 2025 et à mesurer nos progrès par rapport à cet engagement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est fournie dans le but de renseigner nos parties prenantes, y compris les détenteurs de nos titres et les analystes financiers, sur les façons dont nous avons l'intention d'aborder les enjeux de gouvernance, la stratégie, les risques, les occasions, les paramètres et les cibles liés au climat ; elle pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots « croire », « s'attendre à », « viser à », « prévoir », « anticiper », « prédire », « se proposer », « estimer », « s'engager à », « planifier », « s'efforcer de », « projeter », « devoir », « cibler » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques pouvant faire que nos prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions ne se matérialisent pas, que nos hypothèses soient erronées, et que nos objectifs, notre vision, nos engagements, nos buts, nos cibles et nos stratégies d'atténuation et d'adaptation aux risques et aux occasions liés aux changements climatiques, que nos objectifs, y compris notre engagement pour une finance durable et pour la carboneutralité, ne se réalisent pas, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions. De plus, bon nombre des hypothèses, normes, paramètres et mesures utilisés dans la préparation du présent communiqué de presse continuent d'évoluer et sont fondés sur des suppositions jugées raisonnables au moment de la rédaction, mais leur exactitude ne devrait pas être considérée comme garantie.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risques. Ces facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont les effets sont difficiles à prédire, comprennent la nécessité de disposer de données climatiques plus nombreuses et de meilleure qualité et d'une normalisation des méthodes de mesure liées au climat, notre capacité de recueillir et vérifier les données, notre capacité de mettre en œuvre diverses initiatives dans l'ensemble de notre entreprise dans les délais prévus, le risque que les initiatives ne soient pas achevées dans le délai indiqué ou pas du tout, ou sans les résultats escomptés ou anticipés par nous, les difficultés à déterminer les opérations, les produits et les services répondant aux critères de classification de la finance durable, les risques que les opérations admissibles ou les initiatives connexes ne soient pas achevées dans les délais indiqués, ou pas du tout, ou sans les résultats escomptés ou anticipés par nous, notre capacité à faire un suivi des opérations et d'en rendre compte en termes de rendement dans le cadre de notre engagement à fournir un financement durable de 500 milliards de dollars d'ici 2025, la conformité de divers tiers par rapport à nos politiques et procédures ainsi que leur engagement envers nous, la nécessité d'une participation active et constante des parties prenantes (y compris les gouvernements et les organisations non gouvernementales, les autres institutions financières, les entreprises et les particuliers), les progrès technologiques, l'évolution du comportement des consommateurs, les efforts de décarbonation variables selon les économies, la nécessité de politiques climatiques pertinentes à l'échelle mondiale, les défis de l'équilibre entre les objectifs de réduction des émissions et une transition ordonnée, équitable et inclusive, les facteurs géopolitiques influant sur les besoins énergétiques mondiaux, l'environnement légal et réglementaire, et les questions de conformité réglementaire (qui pourraient nous exposer à des poursuites judiciaires et réglementaires, dont les conséquences incluraient des restrictions réglementaires, des pénalités ou des amendes). Les autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont exposés dans les sections portant sur les risques et la section « Incidence de la pandémie de COVID-19 » de notre Rapport annuel pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2021, et dans la section « Gestion du risque » de notre Rapport trimestriel aux actionnaires pour les périodes de trois et de neuf mois terminées le 31 juillet 2022.

Nous avertissons les lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Sauf si la loi l'exige, ni RBC ni aucune de ses sociétés affiliées ne s'engage à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, écrite ou verbale, qu'elle pourrait faire ou qui pourrait être faite à l'occasion pour son compte.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personne-ressource, médias : Yuri Park, Communications RBC, [email protected]