Conçu conjointement avec la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, le cours Littératie financière pour Autochtones RBC affirme l'engagement de RBC en matière de réconciliation en fournissant aux Autochtones les ressources qui les aideront à atteindre le bien-être financier.

TORONTO, le 28 oct. 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui le lancement du cours Littératie financière pour Autochtones, donnant aux Autochtones accès à des ressources et à de l'information sur la gestion des finances personnelles. Créé en partenariat avec la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et offrant des conseils pratiques et de l'information en matière de gestion et de planification financières, le cours donne suite à une recommandation de jeunes des Premières nations qui se sont réunis en 2019 pour discuter du bien-être de l'enfance et de l'indemnisation des jeunes et de leurs familles ordonnée par le Tribunal canadien des droits de la personne plus tôt cette année-là. L'accès à la littératie financière constitue aussi une recommandation faite par des survivants des pensionnats dans des rapports antérieurs.

« Procurer des ressources et du soutien en matière de littératie financière est un élément important du partenariat de RBC avec les communautés autochtones, déclare Dale Sturges, directeur général national, Services financiers aux Autochtones RBC. Des études et les recommandations des Autochtones nous ont appris que la réception d'une indemnité forfaitaire peut être très stressante, et parfois même traumatisante. Comme recommandé, ce cours de littératie financière propose de l'information claire et accessible, et nous espérons qu'il s'avérera un outil utile. Le cours est conçu pour procurer aux Autochtones les connaissances nécessaires pour atteindre leurs objectifs financiers. »

Non crédité, interactif et modulaire, le cours Littératie financière pour Autochtones couvre des éléments clés comme les notions de base sur l'argent et les services bancaires, la budgétisation, la gestion de l'endettement et du crédit, l'épargne et l'investissement. Facilement accessible en format PDF, chaque module comprend également du matériel multimédia en ligne, comme de courtes vidéos mettant en vedette le Groupe-ressource des employés RBC Royal Eagles représentant les Autochtones. D'une durée d'environ deux heures, le cours peut être suivi au rythme de l'apprenant.

« Lorsque des jeunes anciennement pris en charge ont dit vouloir en apprendre davantage sur la littératie financière, la Banque Royale du Canada a fait preuve de générosité en collaborant avec la Société de soutien et Youth in Care Canada pour créer ces ressources pratiques et informatives, déclare Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. Bien qu'elles soient adaptées aux jeunes pris en charge ou qui étaient auparavant pris en charge, ces ressources nous sont utiles à tous. »

Depuis 2008, RBC rend compte de la façon dont ses mesures de réconciliation sont mises en œuvre dans son rapport de partenariat annuel, Un chemin tracé. Ce rapport rend hommage à l'excellence, la résilience et la réussite des Autochtones en présentant des exemples de collaboration entre RBC et Autochtones pour bâtir des collectivités durables, stimuler la croissance économique et apporter des changements considérables dans des domaines importants comme le perfectionnement des aptitudes et le développement de carrière.

Pour en savoir plus sur les mesures de réconciliation de RBC ou pour accéder au cours Littératie financière pour Autochtones RBC, allez à rbc.com/autochtones.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personne-ressource, médias: Arjun Lombardi-Singh, [email protected], Communications RBC

Liens connexes

http://www.rbc.com