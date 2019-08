RBC communiquera ses résultats du troisième trimestre le 21 août 2019

TORONTO, le 1er août 2019 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) communiquera ses résultats du troisième trimestre de 2019 le 21 août. Les renseignements se rapportant aux résultats financiers de RBC seront accessibles à rbc.com/investisseurs .

Les résultats du premier trimestre devraient être communiqués vers 6 h 00 (HAE). La conférence téléphonique de RBC, prévue pour 8 h 00 (HAE), comportera une présentation par des cadres supérieurs de RBC et sera suivie d'une période de questions avec des analystes. Les personnes intéressées peuvent suivre la téléconférence en mode écoute seulement et y accéder à rbc.com/investisseurs/quarterly-financial-statements.html ou par conférence téléphonique en composant le 416-340-2217 ou 866-696-5910, code d'accès 5037596#. Veuillez appeler entre 7 h 50 et 7 h 55 (HAE).

Les commentaires de la direction sur les résultats seront affichés sur le site de RBC peu après la conférence téléphonique. De plus, un enregistrement de la conférence sera disponible à partir de 17 h (HAE), le 21 août 2019, jusqu'au 3 décembre 2019, à l'adresse rbc.com/investisseurs/quarterly-financial-statements.html ou par téléphone (905-694-9451 ou 800-408-3053, code d'accès 5322530#).

Renseignements: Personne-ressource - investisseurs: Asim Imran, Relations avec les investisseurs, 416 955-7804, asim.imran@rbc.com; Personne-ressource - médias: Denis Dubé, Relations avec les médias, 514 874-6556, denis.dube@rbc.com

