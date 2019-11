RBC communiquera ses résultats du quatrième trimestre et ses résultats de l'exercice 2019

TORONTO, le 6 nov. 2019 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) communiquera ses résultats du quatrième trimestre et ses résultats de l'exercice 2019 le 4 décembre. Les renseignements se rapportant aux résultats financiers de RBC seront accessibles à rbc.com/investisseurs.

Les résultats devraient être communiqués vers 6 h 00 (HNE). La conférence téléphonique de RBC, prévue pour 8 h 00 (HNE), comportera une présentation par des cadres supérieurs de RBC et sera suivie d'une période de questions avec des analystes. Les personnes intéressées peuvent suivre la téléconférence en mode écoute seulement et y accéder à rbc.com/investisseurs/quarterly-financial-statements.html ou par conférence téléphonique en composant le 416-340-2217 ou 866-696-5910, code d'accès 3486214#). Veuillez appeler entre 7 h 50 et 7 h 55 (HNE).

Les commentaires de la direction sur les résultats seront affichés sur le site de RBC peu après la conférence téléphonique. De plus, un enregistrement de la conférence sera disponible à partir de 17 h (HNE), le 4 décembre 2019, jusqu'au 20 février 2020, à l'adresse rbc.com/investisseurs/quarterly-financial-statements.html ou par téléphone (905-694-9451 ou 800-408-3053, code d'accès 5654710#).

Aperçu de RBC

SOURCE Banque Royale du Canada

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Asim Imran, Relations avec les investisseurs, 416-955-7804, asim.imran@rbc.com; Relations médias : Denis Dubé, Relations avec les médias, 514 874-6556, denis.dube@rbc.com

