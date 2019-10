RBC apporte de puissantes améliorations aux services bancaires mobiles offerts aux propriétaires de petite entreprise

Des fonctions numériques et des offres exclusives donnent aux propriétaires la flexibilité requise pour gérer et optimiser leur entreprise pendant leurs déplacements

TORONTO, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Le temps est une denrée rare, surtout pour près d'un tiers (31 %) des propriétaires d'entreprise canadiens, qui considèrent que la gestion des tâches administratives représente leur plus grande difficulté, d'après un récent sondage RBC sur la petite entreprise. Pour éliminer cet irritant et les aider à gagner du temps, RBC a apporté à ses services bancaires mobiles plusieurs améliorations importantes qui donneront aux propriétaires d'entreprise accès à de précieuses perspectives financières et leur permettront de gérer leurs activités en toute transparence, partout et en tout temps.

« L'optimisation du temps et des dépenses dans toutes les facettes de l'exploitation d'une entreprise est un facteur essentiel de réussite et de rentabilité pour les propriétaires, a affirmé Lori Darlington, vice-présidente, Petite entreprise et partenariats stratégiques. Nous voulons aider les propriétaires d'entreprise à analyser leur flux de trésorerie, à percevoir les paiements des clients et à économiser de l'argent, des tâches importantes mais chronophages, afin qu'ils puissent se consacrer davantage à leurs clients et à la croissance de leur entreprise. C'est dans cet esprit que nous avons déployé des fonctions numériques et orientées vers l'information. »

RBC a lancé les nouveautés suivantes pour les propriétaires d'entreprise :

Portrait financier , un nouveau tableau de bord facile d'accès qui résume la situation de trésorerie des propriétaires d'entreprise au moyen d'une vue simple sur l'appli Mobile RBC. Personnalisable, ce tableau de bord permet de modéliser en temps réel l'incidence des dépenses d'entreprise et des investissements potentiels sur le flux de trésorerie global et le plan d'affaires ;

Une perception plus facile des paiements grâce à un accès rapide à la fonction de demande de fonds par Virement Interac MD directement à partir du tableau du bord, et à des rappels concernant les principales demandes en cours de manière à simplifier les suivis auprès des clients ;

« Ces améliorations numériques ne sont que quelques-unes des nombreuses solutions que nous proposons aux propriétaires d'entreprise pour qu'ils disposent de perspectives et de capacités leur permettant de prendre des décisions réfléchies et fondées sur des données, a souligné Rami Thabet, vice-président, Produits numériques de RBC. Puisque nos entreprises clientes recourent de plus en plus à des modes de prestation numériques pour gérer leur flux de trésorerie et exercer leurs activités, nous sommes constamment à la recherche de moyens de leur offrir des solutions simples qui auraient une influence positive sur leurs façons de faire. »

En plus de ces fonctions bancaires mobiles, les propriétaires de petite entreprise peuvent profiter de réductions importantes et de points RBC Récompenses en prime grâce à Offres RBC aux entreprises, un programme exclusif de la Banque.

Accessible dans la suite de services aux entreprises en ligne de RBC et par l'entremise du portail Offres RBC, le programme offre plusieurs avantages aux propriétaires d'entreprise lorsqu'ils effectuent des achats au moyen d'une carte de crédit ou de débit RBC auprès des commerçants partenaires du programme, tels que Petro-Canada, ADP, Telus, WeWork et Fairmont Hotels and Resorts. Le programme Offres RBC pour les entreprises sera bientôt accessible sur l'appli Mobile RBC.

Pour en savoir plus sur l'appli Mobile RBC, allez au www.rbcbanqueroyale.com/mobile.

