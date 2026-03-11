Cette acquisition stratégique permettra à RBC d'offrir aux Canadiens une expérience hypothécaire plus simple et plus rapide

TORONTO, le 11 mars 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Pinch Financial Incorporated (« Pinch »), une société de technologie financière de Toronto proposant des technologies novatrices pour l'établissement de l'admissibilité hypothécaire.

Pinch exploite une plateforme de pointe qui vérifie en ligne les renseignements sur l'emprunteur afin d'aider les Canadiens à établir leur admissibilité à un prêt hypothécaire et à présenter une demande auprès d'un agent des prêts.

« Cette acquisition nous permet d'honorer notre engagement à offrir les meilleures solutions qui soient à nos clients qui cherchent à devenir propriétaires », déclare Janet Boyle, première vice-présidente, Financement sur valeur nette immobilière, RBC. « La technologie de Pinch nous aidera à accélérer notre feuille de route en matière de services numériques afin d'offrir aux Canadiens une expérience hypothécaire plus simple et plus rapide. »

« Nous avons fondé Pinch afin de rendre les prêts hypothécaires plus pertinents et plus familiers pour les consommateurs adeptes du numérique, en rendant le processus d'admissibilité plus rapide, plus simple et plus transparent pour les emprunteurs », explique Andrew Wells, chef de la direction, Pinch Financial. « Cette acquisition nous donne l'occasion de mettre nos technologies à la disposition d'un plus grand nombre de Canadiens tout en nous joignant à une équipe qui partage notre vision de l'innovation dans le secteur des services financiers. Ensemble, nous sommes impatients de continuer à repousser les limites en ce qui concerne l'expérience hypothécaire numérique. »

Cette acquisition s'inscrit dans la vision de RBC qui consiste à tirer parti des nouvelles technologies afin de créer pour les Canadiens des expériences exceptionnelles et personnalisées.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de Pinch

Pinch Financial est un fournisseur canadien de technologies financières qui permet aux consommateurs d'établir leur admissibilité à un prêt hypothécaire en ligne auprès de plusieurs institutions financières. Depuis sa fondation en 2016 par Andrew Wells et Soheil Baouji, la société a aidé des dizaines de milliers de Canadiens à présenter une demande de prêt hypothécaire et à acheter une maison. Pinch a créé pour les consommateurs et les conseillers en prêts hypothécaires une expérience de premier plan qui rend le processus de financement dynamique, collaboratif et efficace.

Personne-ressource, médias :

Matt Trocchi, RBC

