TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé son avis de convocation à l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires et sa circulaire de la direction 2026 auprès des autorités en valeurs mobilières.

La circulaire contient des renseignements sur l'assemblée annuelle de RBC, prévue le 9 avril 2026, y compris l'élection des administrateurs et la nomination de l'auditeur de la banque. ‎Elle comprend également une description détaillée de l'évaluation, par le Conseil d'administration de RBC, du rendement des membres de la Haute direction visés pour l'exercice 2025 et des décisions connexes relativement à la rémunération.

RBC a recours à la procédure de notification et d'accès pour remettre la circulaire et le rapport annuel 2025 à ses actionnaires. Ces documents se trouvent en ligne : sur la page des Assemblées annuelles de notre site web ; sur le site Web de notre agent des transferts, Société de fiducie Computershare du Canada ; ainsi que sur le site Web de SEDAR et la plateforme EDGAR. Les actionnaires peuvent également demander une copie papier de ces documents, comme il est indiqué dans la circulaire et dans l'avis de disponibilité des documents de l'assemblée, qui seront envoyés aux actionnaires par la poste.

Nous encourageons les actionnaires et les personnes intéressées à assister à l'assemblée annuelle de RBC à visiter notre site Web à rbc.com/investisseurs/assemblees-annuelles.html avant l'assemblée pour obtenir les renseignements les plus à jour à ce sujet.

