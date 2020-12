RBC accepte maintenant les demandes au programme de prêt CUEC élargi du gouvernement du Canada

La plus importante banque du Canada continue d'offrir des ressources, des solutions, des initiatives nationales et des programmes d'aide gouvernementale essentiels, comme le CUEC, afin de soutenir la reprise et la croissance des entreprises canadiennes

TORONTO, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Les entreprises canadiennes tâchent sans relâche de s'adapter aux incertitudes économiques et aux limites opérationnelles imposées par la pandémie. Dans ce contexte, RBC est heureuse d'annoncer qu'elle accepte maintenant les demandes de prêt au titre du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) élargi du gouvernement du Canada. Toutes les entreprises clientes de RBC qui bénéficient déjà d'un prêt CUEC de 40 000 $ et qui aimeraient l'augmenter à 20 000 $ ou qui souhaitent bénéficier pour la première fois du programme CUEC et présenter une demande de prêt élargi de 60 000 $ peuvent remplir notre demande en ligne.

« De nombreux propriétaires d'entreprise subissent encore les répercussions financières de la pandémie de COVID-19, et l'expansion du programme de prêt CUEC par le gouvernement arrive au bon moment, dit Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. RBC demeure déterminée à soutenir ses clients, et est heureuse d'administrer la version élargie du programme CUEC du gouvernement afin d'offrir plus de soutien aux entreprises. »

La date limite pour présenter une demande de prêt CUEC est le 31 mars 2021, et les demandeurs doivent satisfaire aux critères d'admissibilité du gouvernement du Canada, comme il est indiqué en ligne à l'adresse https://ceba-cuec.ca/fr/. Toutes les demandes de nouveau prêt CUEC et d'augmentation de prêt CUEC existant seront examinées et traitées par le gouvernement du Canada.

À ce jour, RBC a traité plus de 177 000 demandes de prêt CUEC approuvées dans le cadre d'un processus libre-service en ligne, ce qui représente plus de 7 milliards de dollars en aide totale aux entreprises canadiennes au titre du CUEC.

En plus du CUEC, RBC continue d'administrer la prestation de programmes d'aide gouvernementale essentiels, comme les programmes de crédit aux entreprises (PCE) d'EDC et de la BDC, la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL).

Soutien aux entreprises locales

Le soutien des Canadiens est essentiel à la réussite de la reprise des petites entreprises canadiennes et à la résilience de notre économie. Dans le but d'encourager les Canadiens à en faire « une affaire de cœur », RBC a lancé la campagne Soutenons l'achat local en août. L'initiative a réuni plus de 70 grandes marques, le réseau national des chambres de commerce du Canada, des associations commerciales et 44 municipalités qui ont uni leurs efforts pour encourager les Canadiens à acheter et à manger local.

Au cours de la fin de semaine Soutenons l'achat local (du 28 au 30 août), les clients de RBC ont effectué pour plus d'un milliard de dollars d'achats par carte de crédit et de débit auprès d'entreprises du pays. La campagne Points d'ici, financée par RBC, a contribué à la réalisation de cet engagement en offrant aux clients de RBC Récompenses l'occasion de profiter de primes avantageuses en fréquentant des commerces ou des restaurants locaux.

L'initiative comprenait également le lancement du Fonds d'aide à la petite entreprise Soutenons l'achat local. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, le fonds a récolté plus de 14 millions de dollars, ce qui a permis d'accorder des milliers de subventions pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour aider les petites entreprises admissibles à composer avec les coûts liés à l'équipement de protection individuelle (EPI), aux rénovations visant la conformité avec les directives pour la réouverture, et au développement des capacités de commerce électronique.

Aider les entreprises à s'adapter et à planifier l'avenir

« Notre façon de vivre, de magasiner et de travailler évolue rapidement, et la pandémie n'a fait qu'accélérer le rythme. Ces changements bouleversent profondément les petites entreprises, explique Lori Darlington, vice-présidente, Petite entreprise et partenariats stratégiques, RBC. Alors que les entreprises tentent de s'adapter, notamment en devenant plus agiles, plus résilientes et plus axées sur les technologies numériques, RBC maintient sa stratégie de leur offrir les solutions les plus récentes et les plus pertinentes, ainsi que des conseils personnalisés pour soutenir leur reprise et répondre à leurs besoins uniques. »

Voici quelques-unes des solutions offertes aux entreprises clientes de RBC :

Ownr , une solution en ligne abordable qui permet d'enregistrer son entreprise ou de la constituer en société rapidement. En appui aux entrepreneurs pendant la pandémie, Ownr a établi un partenariat avec Shopify, Staples et Moneris pour lancer un fonds de démarrage de 200 000 $, Canada Starts, pour les futurs entrepreneurs. Ownr a également lancé l'initiative Ownr Grants, un fonds de 25 000 $ visant à aider les entrepreneurs à couvrir une partie des coûts de leurs nouvelles entreprises.

, une solution en ligne abordable qui permet d'enregistrer son entreprise ou de la constituer en société rapidement. En appui aux entrepreneurs pendant la pandémie, Ownr a établi un partenariat avec Shopify, Staples et Moneris pour lancer un fonds de démarrage de 200 000 $, Canada Starts, pour les futurs entrepreneurs. Ownr a également lancé l'initiative Ownr Grants, un fonds de 25 000 $ visant à aider les entrepreneurs à couvrir une partie des coûts de leurs nouvelles entreprises. L'outil Avantages Perspectives RBC MC pour la petite entreprise permet aux clients du secteur du détail d'utiliser des données en temps réel sur l'évolution des habitudes de consommation, les données démographiques des clients et les nouvelles tendances d'achat pour les aider à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques éclairées.

permet aux clients du secteur du détail d'utiliser des données en temps réel sur l'évolution des habitudes de consommation, les données démographiques des clients et les nouvelles tendances d'achat pour les aider à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques éclairées. Une gamme de comptes à l'entreprise qui peuvent être ouverts à distance par un ou plusieurs propriétaires d'entreprise avec l'aide d'un conseiller virtuel, et des solutions de paiement numériques primées, comme Atouts paiements RBC .

par un ou plusieurs propriétaires d'entreprise avec l'aide d'un conseiller virtuel, et des solutions de paiement numériques primées, comme . Perspectives NOMI MC pour les entreprises , une fonction offerte par l'appli Mobile RBC, donne aux propriétaires des renseignements financiers précieux, comme des analyses des flux de trésorerie et des dépenses dans plusieurs catégories.

, une fonction offerte par l'appli Mobile RBC, donne aux propriétaires des renseignements financiers précieux, comme des analyses des flux de trésorerie et des dépenses dans plusieurs catégories. Une solution de paiement, de commerce électronique et d'expédition intégrée en ligne offerte en partenariat avec Moneris, Bookmark et UPS pour créer une boutique en ligne et faire croître les affaires.

pour créer une boutique en ligne et faire croître les affaires. Un partenariat avec Nextdoor pour offrir le projet Ouvert pour affaires, propulsé par RBC , une initiative visant à revitaliser les entreprises locales en les mettant en contact avec les membres de leur collectivité qui sont les plus susceptibles de magasiner dans leurs commerces, de visiter leurs salles à manger ou d'utiliser leurs services. Les clients de RBC bénéficient d'avantages supplémentaires sur la plateforme Nextdoor.

pour offrir le projet , une initiative visant à revitaliser les entreprises locales en les mettant en contact avec les membres de leur collectivité qui sont les plus susceptibles de magasiner dans leurs commerces, de visiter leurs salles à manger ou d'utiliser leurs services. Les clients de RBC bénéficient d'avantages supplémentaires sur la plateforme Nextdoor. Des solutions numériques de tiers comme Magnet , ADP , League et Wello pour attirer les talents, gérer efficacement la paie et les programmes d'avantages sociaux et de bien-être, et offrir aux employés des services virtuels axés sur la santé mentale et physique.

, , et pour attirer les talents, gérer efficacement la paie et les programmes d'avantages sociaux et de bien-être, et offrir aux employés des services virtuels axés sur la santé mentale et physique. Les entrepreneurs ont accès à bon nombre de ces outils, ressources et conseils d'affaires en ligne par le Navigateur RBC pour la petite entreprise : https://www.rbcroyalbank.com/fr/entreprises/navigateur-pour-la-petite-entreprise/index.html.

Pour en savoir plus sur le CUEC, consultez le www.rbc.com/ceba.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent en œuvre leur imagination et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social .

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Yuri Park, RBC, 437 229-2742, [email protected] ; AJ Goodman, RBC, 647 286-4032, [email protected]

Liens connexes

http://www.rbc.com