VANCOUVER, BC, le 6 août 2025 /CNW/ - Nous saluons la décision du gouvernement fédéral d'entériner l'engagement du CRTC à l'égard de l'accès de gros à la fibre optique, une décision historique qui renforce la volonté du Canada de miser sur la consolidation de la nation grâce à la concurrence, la possibilité de choisir, l'innovation et des investissements dans les infrastructures.

TELUS dévoile sa nouvelle signature de marque « Bâtissons l'avenir de notre pays » — soulignant ses profondes racines canadiennes et son engagement envers le développement national par ses investissements en infrastructures et en technologies. (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

Cette décision confirme que les politiques publiques de notre pays sont guidées par des données probantes, l'équité, la diversité des points de vue et les intérêts à long terme des Canadiens. Elle envoie un signal clair aux consommateurs, aux entreprises et aux investisseurs de partout au Canada : notre système réglementaire est solide, transparent et efficace, car il sait soutenir l'orientation du gouvernement tout en soupesant les besoins des différentes parties prenantes.

À TELUS, nous sommes résolument tournés vers ce qui nous attend. Nous sommes déterminés à bâtir des infrastructures et des technologies nationales au bénéfice des utilisateurs, ainsi qu'à dynamiser la productivité et l'innovation de nos secteurs privé et public. Nous mobilisons nos capitaux, notre technologie et nos talents pour aider à relever les enjeux déterminants de notre époque, notamment l'inégalité numérique, le développement responsable de l'IA, la transformation du système de soins de santé, la durabilité environnementale et la garantie de la salubrité et de la sécurité alimentaires au profit de tous les Canadiens.

Nous sommes reconnaissants du leadership du gouvernement et nous nous réjouissons à l'idée de bâtir un Canada plus branché, plus concurrentiel, plus innovant - et soucieux d'inclusion - pour les générations à venir.

