L'enfouissement du câble de fibre optique sous-marin entre Sept-Îles et la Gaspésie donne un nouveau souffle à la connectivité régionale grâce à une redondance et sécurité critiques entre Baie-Comeau et Lourdes-de-Blanc-Sablon

SEPT-ÎLES, QC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - TELUS franchit une étape importante dans son projet de câble sous-marin enfoui entre Sept-Îles et la Gaspésie, une initiative majeure annoncée initialement en 2020. L'obtention des permis nécessaires, à la suite d'un processus de consultation avec les communautés autochtones, permet à TELUS de planifier les travaux de déploiement qui débuteront cet automne. La mise en service est prévue dans les semaines qui suivront l'installation, assurant la pérennité et la sécurité des collectivités, notamment face aux phénomènes météorologiques de plus en plus violents.

« Nous développons des infrastructures et mettons en œuvre des technologies pour assurer une connectivité plus robuste et les services cruciaux qu'elle permet, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Le nouveau câble sous-marin en fibre optique renforcera considérablement la puissance et la résilience de nos réseaux, permettant aux services publics de remplir leur mission, aux entreprises locales de tirer pleinement parti des opportunités numériques, et aux familles de bénéficier d'une connexion puissante et fiable. Étant donné la multiplication des événements météorologiques extrêmes qui accentuent les risques pour la connectivité, cette infrastructure redondante garantit que les premiers intervenants et les familles maintiennent des communications essentielles au moment où ils en ont le plus besoin. »

Ce nouveau lien, à la fine pointe de la technologie, permettra ultimement de bonifier la fiabilité des services de télécommunications sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord, grâce à une redondance améliorée. Advenant un bris sur le réseau de transport principal le long de la route 138 entre Baie-Comeau et Sept-Îles, le câble de fibre optique permettra d'assurer une continuité des services Internet, de télévision et de téléphonie filaire et mobile pour les communautés de la région.

« De nos jours, toute la population du Québec devrait avoir accès à des services d'Internet haute vitesse fiables et abordables, souligne le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger. L'investissement du gouvernement fédéral, en collaboration avec TELUS, contribuera à améliorer la fiabilité du réseau pour les communautés sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. Ce projet sous-marin permettra de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux soins de santé et aux services d'apprentissage en ligne et de maintenir la communication entre les gens et leurs proches. »

Ce projet s'inscrit dans la continuité des efforts de TELUS pour combler la fracture numérique en région. D'ici 2029, TELUS prévoit un investissement total de 70 milliards de dollars à l'échelle nationale. Ces fonds seront alloués au développement des infrastructures, à l'expansion des activités et à l'acquisition de licences de spectre. La proactivité régionale de TELUS se manifeste également à travers son engagement communautaire. Chaque année, la Fondation TELUS pour un futur meilleur remet des dizaines de milliers de dollars à différents organismes de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord ayant un impact sur la jeunesse.

