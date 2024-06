GATINEAU, QC, le 25 juin 2024 /CNW/ - Toutes les personnes âgées méritent de vieillir dans la dignité, dans leur collectivité, selon leurs choix et comme ils l'entendent.

Aujourd'hui, le ministre des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, ont accueilli la publication d'un nouveau rapport du Conseil national des aînés (CNA), intitulé Appuyer le vieillissement à domicile au Canada : Garantir la qualité de vie lorsqu'on vieillit au Canada. Le rapport se penche sur des mesures visant à soutenir davantage les Canadiens qui souhaitent vieillir à domicile.

Ce rapport donne un aperçu des services, des mesures de soutien, des stratégies et des solutions qui permettent aux Canadiens âgés de vieillir à domicile, comme ils l'entendent et en bonne santé. Il souligne trois domaines d'intervention prioritaires, notamment les prestations supplémentaires pour les personnes âgées à faible revenu, le renforcement du soutien et des services communautaires, et les nouvelles initiatives visant à promouvoir et à planifier le vieillissement, la retraite et la vie au troisième âge.

Le Conseil national des aînés a mobilisé un public diversifié afin de préparer son rapport, y compris des aînés, des aidants naturels, des intervenants et des experts. Par l'intermédiaire de consultations en ligne, de tables rondes et d'entrevues, le Conseil a cherché à déterminer les besoins des Canadiens âgés et à cibler les lacunes dans les mesures de soutien actuelles du vieillissement à domicile.

Le gouvernement examine actuellement les conclusions et les recommandations du rapport.

Le gouvernement du Canada tire parti de l'économie des soins afin d'aider les personnes âgées à vieillir comme elles l'entendent et de créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens. À cela s'ajoute l'adoption prochaine de la Loi sur les soins de longue durée sécuritaires annoncée dans le budget de 2024. Cette mesure législative vise à ce que nous prenions soin des personnes âgées, de leur famille et de leurs aidants, et à faire en sorte que ce qui s'est passé pendant la pandémie n'arrive plus jamais. Le budget de 2024 a aussi annoncé l'intention du gouvernement d'élaborer une stratégie nationale pour les aidantes et aidants, afin d'énoncer les grandes idées pour l'avenir des soins, et de mettre sur pied une nouvelle table sectorielle sur l'économie des soins, afin d'écouter les experts expliquer ce que nous pouvons faire pour remédier à la crise des soins aujourd'hui. Il faut écouter les gens qui s'y connaissent le mieux, pour que les personnes âgées puissent vieillir à domicile comme elles l'entendent et que les aidants aient les outils nécessaires pour exceller dans leur travail.

« Toutes les personnes âgées méritent de vieillir dans la dignité dans leur collectivité, comme ils l'entendent et selon leurs choix. Le Conseil national des aînés le sait. »

- Le ministre des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr.

« Le gouvernement du Canada a un rôle important à jouer pour aider les Canadiens à vieillir dans leur domicile et leur collectivité le plus longtemps possible. Ce rapport orientera nos efforts continus pour élaborer des politiques et des initiatives ciblées qui favorisent le vieillissement en santé et qui permettent aux personnes âgées d'avoir accès aux soins et au soutien dont elles ont besoin. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

En 2007, le gouvernement du Canada a créé le Conseil national des aînés (CNA). Le Conseil relève du ministre du Travail et des Aînés, et du ministre de la Santé. Le CNA consulte des personnes âgées, des intervenants et des experts pour fournir au gouvernement du Canada des conseils sur les possibilités et les enjeux actuels et émergents liés à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des personnes âgées.

Le 6 octobre 2022, le ministre des Aînés et le ministre de la Santé ont annoncé que le CNA servirait de groupe d'experts pour examiner des mesures visant à soutenir davantage les Canadiens qui souhaitent vieillir dans le confort de leur foyer.

Depuis sa création, le Conseil national des aînés analyse les enjeux liés à l'isolement des personnes âgées, à la participation des travailleurs âgés sur le marché du travail, au vieillissement positif et actif, au bénévolat, au faible revenu des aînés et à l'exploitation financière.

Le CNA est composé d'experts sur les questions touchant les personnes âgées et le vieillissement, de personnes ayant travaillé pour des organismes qui représentent les intérêts des personnes âgées et de personnes âgées.

Dans le cadre du plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens , le gouvernement collabore avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre deux séries d'accords bilatéraux, dont l'un intitulé Vieillir dans la dignité qui vise à aider les personnes au Canada à vieillir dans la dignité, près de chez elles, en ayant accès à des soins à domicile, en milieu communautaire ou dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire.

L'accord Vieillir dans la dignité, qui complète l'accord Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, comprend 2,4 milliards de dollars sur quatre ans, annoncés dans le budget de 2017, pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi que 3 milliards de dollars sur cinq ans pour les soins de longue durée, annoncés dans le budget de 2021, afin d'appliquer les normes en matière de soins dans les établissements de soins de longue durée et de favoriser la stabilité de la main-d'œuvre.

