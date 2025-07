Compressions en éducation - La CSQ annonce que sept nouveaux partenaires se joignent à sa coalition

MONTRÉAL, le 7 juill. 2025 /CNW/ - L'opposition aux coupes budgétaires en éducation prend de l'ampleur. La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) annonce que sept autres acteurs du réseau scolaire se joignent à la Coalition des partenaires : École ensemble, l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ), la Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI), l'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (Amdes), la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec (CPEBPQ), la Fédération québécoise de l'autisme (FQA) et l'Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec (AAEAQ).

Pour les organisations partenaires, les impacts de ces coupes sur les services aux élèves et aux étudiantes et étudiants seront désastreux. L'entêtement du gouvernement à en minimiser les effets les inquiète d'autant qu'il témoigne d'une méconnaissance profonde de l'état déjà critique des milieux et d'un aveuglement périlleux pour la pérennité du réseau de l'éducation.

L'annonce faite par le gouvernement, il y a deux semaines, de compressions budgétaires de plus de 570 millions de dollars dans le réseau de l'éducation dès la prochaine rentrée crée beaucoup de tumulte et fait craindre le pire. Les réactions se multiplient et l'indignation se manifeste sous différentes initiatives : marches, rassemblements, pétitions, mobilisations numériques, etc. L'actuel engagement populaire pour l'éducation et l'effervescence qui se déploient sous divers visages, notamment par le biais du mouvement citoyen Ensemble, unis pour l'école, ne peuvent qu'être salués.

« C'est d'ailleurs dans cet élan que la CSQ souhaite coaliser et rassembler les différents groupes du réseau de l'éducation pour dénoncer les orientations et les choix politiques du gouvernement en matière d'éducation. De notre côté, nous travaillons à la mise sur pied d'une large coalition des partenaires, laquelle ne cesse de s'agrandir. Il est évident que nous sommes de plus en plus nombreux à sentir le besoin de manifester notre opposition et notre indignation quant aux intentions et aux choix du gouvernement. Et nous serons de retour dès la rentrée en mode action », de faire valoir le président de la CSQ, Éric Gingras.

Le 19 juin dernier, différents groupes unissaient leur voix pour dénoncer les compressions et demander au gouvernement d'y renoncer. À ce jour, la Coalition des partenaires rassemble :

La CSQ;

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ);

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ);

La Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ);

L'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ);

La Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE);

L'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE);

Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ);

École ensemble;

L'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ);

La Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI);

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (Amdes);

La Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec (CPEBPQ);

La Fédération québécoise de l'autisme (FQA);

L'Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec (AAEAQ).

Devant l'ampleur des dommages que ces compressions entraîneront sur les élèves et le réseau, pour la Coalition des partenaires, rester silencieux n'est pas une option. Les différentes organisations partenaires ont pour objectif d'illustrer et de dénoncer, d'une même voix, les effets concrets des compressions sur les services partout dans le réseau, dans tous les milieux et dans toutes les régions du Québec.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

