Compressions en éducation : dépôt d'une plainte au Protecteur du citoyen - La FPSS-CSQ et la FPPE-CSQ s'alarment des impacts graves sur les droits des élèves et la qualité des services éducatifs

MONTRÉAL, le 30 juin 2025 /CNW/ - Face à l'ampleur et à la brutalité des compressions budgétaires imposées au réseau scolaire public depuis 2024, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) déposent une plainte conjointe auprès du Protecteur du citoyen, afin de dénoncer les conséquences directes de ces décisions sur les droits des élèves, la qualité des services éducatifs et la mission même de l'école publique.

Dans cette plainte, les deux fédérations affirment que les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement du Québec et le ministère de l'Éducation - estimées à plus de 1,6 milliard de dollars entre juillet 2024 et juin 2025 - ont provoqué une rupture majeure dans la capacité du réseau à répondre à ses obligations légales envers les élèves.

« Le gouvernement met les centres de services scolaires dans une impasse budgétaire, puis leur impose de respecter des cibles irréalistes sans leur donner les moyens de le faire. C'est un recul dangereux pour le droit à une éducation publique de qualité », déclare Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « Gel d'embauche, compressions massives, interdiction d'utiliser les surplus : tout cela a des impacts concrets sur les services rendus aux élèves, notamment ceux qui ont des besoins particuliers. »

Le gouvernement exige que les organismes scolaires rentrent dans le rang et réduira ses compressions pour ceux qui réussiront à atteindre les cibles.

Du côté du personnel professionnel, la situation est tout aussi préoccupante. « Déjà, en 2022, le Protecteur du citoyen mettait en lumière un accès inéquitable aux services complémentaires offerts aux élèves. En faisant le choix de couper en éducation, le gouvernement n'est plus en mesure de s'assurer que tous les élèves auront accès aux services professionnels dont ils auront besoin pour réussir et, par le fait même, il contrevient à la Loi sur l'instruction publique. Ce sont les élèves vulnérables qui en paieront le prix en premier », souligne Carolane Desmarais, présidente de la FPPE-CSQ.

La plainte rappelle également que plusieurs établissements scolaires présentent des conditions matérielles critiques, certains allant jusqu'à être infestés d'insectes, ou ayant des indices de vétusté largement au-dessus des normes acceptables. Malgré cela, le budget consacré à l'entretien des infrastructures a été réduit de 1 milliard à 100 millions de dollars pour l'année scolaire 2025-2026.

Le dépôt de cette plainte vise à obtenir :

L'ouverture d'une enquête sur les conséquences des compressions et du gel d'embauche;

Une intervention publique du Protecteur du citoyen auprès du ministère de l'Éducation;

Des recommandations formelles pour garantir le respect des obligations légales;

Un rapport spécial ou un chapitre dédié dans le rapport annuel sur l'état du réseau public.

La FPSS-CSQ et la FPPE-CSQ demandent la fin des restrictions budgétaires en éducation. « Le ministre lui-même a affirmé qu'il ne pouvait plus garantir que chaque élève recevra ce dont il a besoin. C'est inacceptable. L'éducation n'est pas un privilège, c'est un droit », concluent M. Pronovost et Mme Desmarais.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 43 000 membres.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur(es), analystes, agent(es) de développement, etc.) pédagogique (conseiller(ères) pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur(rices), orthophonistes, conseiller(ères) d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

