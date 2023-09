Rapport annuel du Protecteur du citoyen 2022-2023 - Quand la pénurie de personnel plombe les services publics

MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - À la suite du dépôt du rapport annuel 2022-2023 du Protecteur du citoyen, les porte-parole du Front commun réitèrent que la pénurie de personnel est au cœur des négociations du secteur public alors que le rapport confirme ce que le personnel des réseaux dénonce depuis longtemps.

« On n'arrête pas de le répéter : il faut des emplois plus attractifs avec des conditions de travail améliorées et des salaires compétitifs pour garder l'expertise des travailleuses et des travailleurs dans nos réseaux et pour recruter du nouveau monde. Et ça, ça passe par les négociations. Quand on dit que l'avenir de nos services publics, ça concerne tout le monde, c'est exactement le sens des constats présentés dans le rapport du Protecteur du citoyen. Les bris de services sont bien réels, et franchement, il y a quand même des solutions qui sont connues », de déclarer les porte-parole du Front commun, François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Magali Picard, présidente de la FTQ, et Robert Comeau, président de l'APTS.

Ils rappellent aussi les récents résultats d'un sondage SOM, dévoilés par le Front commun en début de semaine, quant à la perception des Québécoises et des Québécois quant aux négociations du secteur public. : la population appuie en effet clairement les travailleuses et les travailleurs des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux et de l'enseignement supérieur. La très grande majorité des Québécoises et des Québécois sont d'avis que le gouvernement doit améliorer les conditions de travail de ses employés (87 %) pour demeurer compétitif sur le marché du travail. Le Front commun invite d'ailleurs l'ensemble de la population à venir marcher pour les services publics dans les rues de Montréal ce samedi 23 septembre. C'est un rendez-vous, à 13 heures, au parc Jeanne-Mance.

« Dans le rapport publié aujourd'hui, le gouvernement a la preuve, noir sur blanc, s'il lui en fallait une autre, que la pénurie entraîne une baisse des services. C'est urgent d'investir massivement dans les services publics. L'organisation du travail est une chose, mais nous ne sommes pas à l'heure de faire plus avec moins. La flexibilité a des limites, surtout quand nos priorités ne sont pas entendues aux tables de négociation. Dans nos réseaux, il n'y a plus rien à couper, point. Et nos demandes sont à la hauteur des besoins et des attentes des 420 000 membres que nous représentons. Et d'une seule voix, ils nous signalent qu'ils sont prêts à se mobiliser pour obtenir les conditions qu'ils méritent! », concluent les porte-parole du Front commun.

Pour plus d'information sur la négociation en cours : https://www.frontcommun.org/ .

