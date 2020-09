OTTAWA, ON, le 17 sept. 2020 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle à tous les voyageurs qui célèbrent les prochaines fêtes de Rosh Hashanah (du 18 au 20 septembre 2020) et de Yom Kippur (27 et 28 septembre 2020) que les restrictions de voyage sont toujours en vigueur à tous les postes frontaliers internationaux du Canada, y compris aux points d'entrée terrestres, maritimes, aériens et ferroviaires.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens et à minimiser le risque de propagation de la COVID-19 au Canada. Avant de voyager, consultez les exigences fédérales et provinciales/territoriales d'entrée, de mise en quarantaine et de santé publique.

Importation de marchandises

En prévision des fêtes, les résidents qui vivent au Canada pourraient vouloir importer par la poste des produits traditionnels, comme la corne de bélier, le challah (pain), le kreplach (boulettes de pâte) ou d'autres articles. Les restrictions de voyage n'ont pas d'incidence sur le mouvement transfrontalier des marchandises. Cependant, avant de passer votre commande, assurez-vous de connaître les règles, car l'importation de certaines marchandises, notamment les produits alimentaires, végétaux ou animaux, peut être règlementée ou interdite au Canada, tandis que d'autres articles peuvent nécessiter un permis.

Pour faciliter et accélérer le traitement des envois postaux de l'étranger, y compris les achats en ligne, l'ASFC vous demande de garder à l'esprit les conseils suivants, que vous pouvez transmettre à vos amis et à votre famille qui vous envoient des articles depuis l'étranger :

Si vous prévoyez recevoir un cadeau de l'étranger, l'expéditeur doit vous l'envoyer personnellement et joindre une carte ou un autre avis indiquant qu'il s'agit d'un cadeau. Tout cadeau envoyé à une personne habitant au Canada est exempt de droit et de taxe, pourvu que sa valeur ne dépasse pas 60 $ CA. Si le cadeau vaut plus de 60 $ CA, le récipiendaire doit payer les droits et les taxes exigibles sur tout montant excédant 60 $ CA.

est exempt de droit et de taxe, pourvu que sa valeur ne dépasse pas 60 $ CA. Si le cadeau vaut plus de 60 $ CA, le récipiendaire doit payer les droits et les taxes exigibles sur tout montant excédant 60 $ CA. Certaines marchandises sont réglementées ou prohibées - Si des marchandises prohibées sont découvertes, l'ASFC prendra les mesures d'exécution de la loi appropriées. L'ASFC conservera les articles et vous informera par la poste que vous devez présenter les documents d'importation nécessaires avant qu'elle ne puisse accorder la mainlevée des marchandises en question.

Faits en bref

Les restrictions temporaires sur tous les voyages facultatifs/discrétionnaires au Canada se poursuivent et peuvent être prolongées pour des raisons de santé publique.

se poursuivent et peuvent être prolongées pour des raisons de santé publique. Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens continuent d'entrer au Canada de plein droit et sont soumis aux mesures de contrôle liées à la COVID-19.

continuent d'entrer au de plein droit et sont soumis aux mesures de contrôle liées à la COVID-19. Quel que soit leur pays d'origine ou leur mode d'entrée, toutes les personnes qui entrent au Canada , à moins d'en être exemptées, doivent se mettre en quarantaine pendant 14 jours si elles ne présentent pas de symptômes de la maladie ou s'isoler pendant 14 jours si elles présentent des symptômes de la COVID-19 ou en sont atteintes. Les ressortissants étrangers qui présentent des symptômes de la COVID-19 ne seront pas autorisés à entrer au Canada , quelle que soit la raison de leur voyage.

, à moins d'en être exemptées, se mettre en quarantaine pendant 14 jours si elles ne présentent pas de symptômes de la maladie ou s'isoler pendant 14 jours si elles présentent des symptômes de la COVID-19 ou en sont atteintes. Les ressortissants étrangers qui présentent des symptômes de la COVID-19 ne seront autorisés à entrer au , quelle que soit la raison de leur voyage. L'ASFC a temporairement suspendu ou réduit le service à certains centres de déclaration des petits navires, à des petits aéroports d'entrée, à des gares maritimes et au programme Passage à la frontière dans les régions éloignées. Les voyageurs doivent consulter la liste des points d'entrée de l'ASFC qui restent ouverts pendant la suspension temporaire de service.

Les voyageurs doivent consulter les sites Web des provinces et des territoires respectifs pour s'assurer qu'ils connaissent les exigences provinciales/territoriales en matière d'entrée, de quarantaine et de santé publique, et qu'ils peuvent s'y conformer.

Toute personne arrivant au Canada par quelque mode de déplacement que ce soit (aérien, terrestre ou maritime) doit fournir ses coordonnées à un agent des services frontaliers (soit sur papier, en ligne, au moyen de l'application ArriveCan ou verbalement à l'agent) lorsqu'elle cherche à entrer au pays. Ces renseignements sont recueillis au nom de l'Agence de la santé publique du Canada afin d'assurer la conformité à l'exigence de quarantaine ou d'isolement de 14 jours énoncée dans le décret 2020-0589, et sa mise en application. Les voyageurs sont invités à télécharger l'application mobile ArriveCAN avant leur arrivée afin de réduire les temps d'attente et de limiter les contacts à la frontière.

par quelque mode de déplacement que ce soit (aérien, terrestre ou maritime) doit fournir ses coordonnées à un agent des services frontaliers (soit sur papier, en ligne, au moyen de l'application ArriveCan ou verbalement à l'agent) lorsqu'elle cherche à entrer au pays. Ces renseignements sont recueillis au nom de l'Agence de la santé publique du afin d'assurer la conformité à l'exigence de quarantaine ou d'isolement de 14 jours énoncée dans le décret 2020-0589, et sa mise en application. Les voyageurs sont invités à télécharger l'application mobile ArriveCAN avant leur arrivée afin de réduire les temps d'attente et de limiter les contacts à la frontière. Les membres asymptomatiques de la famille immédiate, les époux ou conjoints de fait de citoyens canadiens et de résidents permanents qui répondent à la définition de membre de la famille immédiate, et qui viennent au Canada pour un minimum de 15 jours, seront exemptés de l'interdiction d'entrer au Canada pour un motif discrétionnaire/facultatif.

pour un minimum de 15 jours, seront exemptés de l'interdiction d'entrer au pour un motif discrétionnaire/facultatif. Le non-respect des restrictions actuelles aux frontières constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine et peut entraîner jusqu'à 6 mois de prison et 750 000 $ d'amende. Par ailleurs, une personne qui cause un risque de mort imminente ou de blessure corporelle grave à une autre personne en contrevenant volontairement ou par imprudence à cette loi ou à ses règlements pourrait être passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans, ou des deux.

