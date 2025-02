RAPPEL - Appel de candidatures pour les Prix du Québec 2025

QUÉBEC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et le ministère de la Culture et des Communications invitent la population à soumettre des candidatures pour les Prix du Québec 2025. Les personnes, les organisations ou les groupes intéressés à soumettre un dossier sont invités à le faire en ligne sur Québec.ca/PrixduQuébec d'ici le 10 mars 2025.

Les Prix du Québec constituent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science. Ils mettent en lumière des femmes et des hommes inspirants qui, grâce à leur œuvre ou à leur carrière remarquable, contribuent à l'essor de leur domaine d'activité, repoussent les limites de la connaissance et participent au rayonnement du Québec à l'échelle internationale.

Prix scientifiques

Prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche)

(développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche) Prix Hubert-Reeves (relève dans toutes les disciplines scientifiques)

(relève dans toutes les disciplines scientifiques) Prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales)

Prix Lionel-Boulet (recherche et développement en milieu industriel)

(recherche et développement en milieu industriel) Prix Lise-Watier (innovation scientifique, entrepreneuriale, économique, sociale ou commerciale)

(innovation scientifique, entrepreneuriale, économique, sociale ou commerciale) Prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale)

Prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie)

(sciences naturelles et génie) Prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

Prix culturels

Prix Albert-Tessier (cinéma)

(cinéma) Prix Athanase-David (littérature)

(littérature) Prix Denise-Filiatrault (arts de la scène)

(arts de la scène) Prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation)

(arts d'interprétation) Prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture ou design québécois)

(aménagement du territoire, architecture ou design québécois) Prix Georges -Émile-Lapalme (langue française)

-Émile-Lapalme (langue française) Prix Gérard-Morisset (patrimoine)

Prix Guy-Mauffette (radio, télévision, médias numériques ou traditionnels)

(radio, télévision, médias numériques ou traditionnels) Prix Paul -Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art ou arts numériques)

-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art ou arts numériques) Prix René-Lévesque (journalisme dans tous les types de médias)

Pour chacun des huit prix scientifiques et des dix prix culturels, les candidatures seront évaluées par un jury de pairs. Les personnes lauréates des Prix du Québec reçoivent une bourse de 30 000 $ (à l'exception de la personne lauréate du prix Hubert-Reeves, qui reçoit une bourse de 10 000 $), une médaille en argent créée par une artiste professionnelle québécoise, gravée à leur nom, un parchemin calligraphié signé par le premier ministre et le ministre responsable ainsi qu'une épinglette en argent plaquée or. Les deux finalistes du prix Hubert-Reeves reçoivent quant à eux un certificat de reconnaissance et une bourse de 3 000 $. Le tout sera remis au cours d'une cérémonie à l'automne 2025.

Faits saillants

Les Prix du Québec mettent en lumière des personnes au parcours inspirant en culture et en science. Présentez une candidature d'ici le 10 mars 2025!

Plus de 550 000 $ en prix et bourses sont remis annuellement aux personnes lauréates.

