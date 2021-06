Rangement salarial des techniciennes en administration

Victoire significative pour la FPSS-CSQ et la FPSES-CSQ

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Deux fédérations de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ), ont convenu d'une entente avec le gouvernement du Québec pour rehausser le rangement des techniciennes en administration des centres de services scolaires et des cégeps.

Le rangement des techniciennes en administration faisait l'objet de plaintes déposées par la FPSS-CSQ et la FPSES-CSQ dans le cadre de l'exercice de maintien de l'équité salariale de 2010. Le rehaussement obtenu sera rétroactif au 31 décembre 2010 et inclura les intérêts légaux, comme prévu à la Loi sur l'équité salariale.

Une injustice qui avait trop duré

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, se réjouit de ce dénouement positif pour des femmes qui subissaient une sérieuse injustice salariale depuis trop longtemps. Ces techniciennes en administration sont du secteur général dans nos centres de services scolaires et commissions scolaires.

« Nous nous battons depuis plusieurs années pour que le travail de ces techniciennes en administration soit reconnu à sa juste valeur. C'est enfin le cas, et c'est une belle victoire dont nous sommes fiers », commente le président de la FPSS-CSQ.

Une longue lutte qui se poursuit

Même son de cloche du côté de la présidente de la FPSES-CSQ, Valérie Fontaine, qui applaudit cette victoire significative dans la longue lutte des femmes pour obtenir la pleine reconnaissance de la valeur de leur travail. « Ce règlement démontre que, malgré l'adoption de la Loi sur l'équité salariale, ce combat n'est malheureusement jamais terminé pour les femmes. Heureusement, nous venons de démontrer une fois plus que, lorsqu'on se bat pour une cause juste, la victoire est notre meilleure récompense », de dire Valérie Fontaine.

Mentionnons en terminant que la FPSS-CSQ et la FPSES-CSQ représentent près de 400 techniciennes en administration.

