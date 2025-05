Compressions dans le réseau collégial - Le premier ministre doit faire marche arrière

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du réseau collégial, la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ), la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) et la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), dénoncent les compressions de 150 millions de dollars en 2025-2026 rapportées par la journaliste Léa Carrier dans La Presse et appellent le premier ministre à rétablir le financement des cégeps.

« Le premier ministre Legault a répété à maintes et maintes reprises qu'il ferait de l'éducation sa priorité. J'interpelle directement François Legault, le chef de ce gouvernement, afin qu'il fasse amende honorable. Il doit revenir sur cette décision aux conséquences catastrophiques pour le réseau collégial! Je l'invite à puiser dans sa réserve de courage! », a commenté d'emblée Éric Gingras, président de la CSQ.

Des compressions qui feront mal

Alors qu'on nous annonce aujourd'hui que l'augmentation des subventions de fonctionnement du réseau collégial pour 2025-2026 sera réduite à seulement 0,3 %, rappelons que les sommes initialement prévues au budget, il y a à peine quelques semaines, ne permettaient déjà pas d'adresser adéquatement l'augmentation des coûts de système. En effet, les 2,1 % d'augmentation du budget du ministère de l'Enseignement supérieur se situaient en deçà de l'augmentation prévue de la masse salariale, laquelle compte pour plus de 50 % du budget, et sous l'inflation de 2,3 %.

« À 0,3 %, le financement des cégeps fond comme peau de chagrin et les services aux étudiantes et étudiants avec lui! Au lieu de couper, il aurait dû réinvestir pour tenir compte de l'augmentation prévue du nombre d'étudiantes et d'étudiants dans l'ensemble du réseau collégial. On parle ni plus ni moins que de 14,4 % d'ici 2032. Pourtant, il nous coupe les ailes et nous empêche de leur offrir des services à la hauteur de ce à quoi ils sont en droit de s'attendre. Ça aura nécessairement un impact dramatique sur le personnel, en particulier le personnel de soutien et les professionnels, qui risquent d'être frappés de plein fouet par ces compressions. En contexte de pénurie, comment le gouvernement peut penser qu'en réduisant le financement des coûts de système, il n'y aura pas d'impact sur les activités quotidiennes et la qualité des services aux étudiants, c'est insensé! », ont ajouté Valérie Fontaine, présidente de la FPSES-CSQ, Youri Blanchet, président de la FEC-CSQ, et Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ.

Décote du gouvernement

À la suite de la présentation du dernier budget du Québec, l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a annoncé qu'elle abaissait la cote de crédit du Québec. Celle-ci est en effet passée de AA- à A+.

« Les compressions annoncées aujourd'hui s'expliquent au moins en partie par la décision délibérée du gouvernement du Québec de baisser les impôts avant les dernières élections. Il est entièrement responsable de son malheur, de celui du personnel collégial ainsi que des étudiantes et étudiants! Il n'y a rien de ce qui se produit aujourd'hui qui n'aurait pu être évité ou qui soit une fatalité. Investir dans les cégeps, c'est plus que jamais nécessaire! », a commenté le président de la CSQ.

L'agence a par ailleurs souligné, elle aussi, que les baisses d'impôt avaient eu un impact sur cette décote.

