Compressions dans les cégeps - La CSQ et ses fédérations du réseau collégial réclament la démission de la ministre Déry

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ), la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) et la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) joignent leur voix aux acteurs du réseau collégial pour réclamer la démission de la ministre Déry.

« La CAQ enchaîne les mauvaises décisions depuis les derniers mois concernant les cégeps. Compressions catastrophiques, atteintes à la liberté académique, gel d'embauche, vétusté des infrastructures, chaque semaine, les problèmes se multiplient et le gouvernement Legault s'en lave les mains », a déclaré Éric Gingras, président de la CSQ.

« On a interpellé le premier ministre il y a quelques jours en ce qui a trait aux décisions budgétaires, mais force est de constater que la ministre de l'Enseignement supérieur, de son côté, est complètement indifférente à tout ce qui affecte le réseau globalement. Elle choisit plutôt de faire de la microgestion directement dans les établissements sur des sujets qui ne la concernent pas. On a besoin d'une ministre qui a à cœur la survie des cégeps et leur mission. La ministre Déry doit démissionner. Elle manque de sensibilité aux multiples coupes qui touchent le réseau. On veut une ministre qui, dans un tel environnement, recherche des solutions plutôt que des justifications, car, si le gouvernement voulait démanteler le réseau, il ne ferait pas pire », ont conclu d'une même voix Valérie Fontaine, présidente de la FPSES-CSQ, Youri Blanchet, président de la FEC-CSQ, et Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les personnes retraitées de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FPSES-CSQ

La Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) représente près de 5 000 membres œuvrant dans treize établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) est un regroupement de seize syndicats représentant plus de 3000 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Marie-Eve Imonti, Conseillères aux relations publiques et aux communications, 514 917-9641, [email protected]