TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Scotia est fière de faire de l'accessibilité une priorité en mettant en place un service en ligne d'interprétation en langue des signes à la demande dans l'ensemble de ses succursales au Canada. Offert en collaboration avec les Services canadiens de l'ouïe, le service Accès rapide permet à la clientèle qui utilise l'American Sign Language (ASL) ou la Langue des signes québécoise (LSQ) de communiquer avec les conseillères et conseillers et le personnel des succursales de la Banque Scotia.

Grâce à Accès rapide, les clientes et les clients peuvent demander et obtenir des services d'interprétation pour que nous puissions répondre à leurs besoins en matière de services bancaires en succursale. Les services d'interprétation sont accessibles par l'intermédiaire d'une application Web afin d'offrir une expérience fluide et confidentielle à notre clientèle.

« C'est avec fierté que nous mettons en place une solution qui, à notre avis, rend les services bancaires au Canada plus accessibles et permet à notre clientèle de dialoguer en toute confiance », déclare Scott Gamble, vice-président à la direction, Ventes aux particuliers. « L'interprétation en langue des signes à la demande fait en sorte que nos clientes et clients peuvent communiquer plus clairement et confortablement lors d'une visite en succursale », ajoute-t-il.

Nous croyons que cette collaboration avec les Services canadiens de l'ouïe constitue une étape déterminante vers une plus grande accessibilité et une expérience bancaire plus inclusive pour notre clientèle canadienne.

« Si nous voulons être en mesure d'offrir à notre clientèle des conseils et services adaptés, il est essentiel que chaque personne puisse communiquer avec nous », affirme Ahmad Dajani, vice-président et chef, Gestion des risques d'entreprise, Réseau canadien. « Cette collaboration renforce notre engagement à concevoir des solutions qui, selon nous, répondent à une grande diversité de besoins et simplifient l'expérience bancaire pour un plus grand nombre de personnes. »

« Cette évolution témoigne de l'engagement fort de la Banque Scotia à veiller à ce que la clientèle sourde et malentendante puisse effectuer ses opérations bancaires au quotidien plus facilement », explique Julia N. Dumanian, présidente-directrice générale des Services canadiens de l'ouïe. « Grâce à Accès rapide, la clientèle peut bénéficier régulièrement de services d'interprétation plus fluides, en tout temps et en tout lieu.

Chef de file au Canada en matière d'accessibilité pour les membres des communautés sourdes et malentendantes, les Services canadiens de l'ouïe sont fiers de collaborer avec la Banque Scotia afin que la communication inclusive fasse partie intégrante de l'expérience bancaire offerte par celle-ci. »

Le service Accès rapide des Services canadiens de l'ouïe est disponible sans frais pour la clientèle de la Banque Scotia le vendredi, de 8 h à 20 h (HE), et le samedi, de 9 h à 18 h (HE).

