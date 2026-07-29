Rage du raton laveur : confirmation d'un premier cas chez un chat et rappel de l'importance de protéger nos animaux de compagnie

QUÉBEC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) rappelle aux propriétaires d'animaux domestiques l'importance de faire vacciner leurs animaux contre la rage et de maintenir leur vaccination à jour.

Cette recommandation fait suite à la confirmation d'un premier cas de rage du raton laveur chez un chat errant à Godmanchester, en Montérégie, le 23 juillet 2026. Ce cas démontre que la maladie, déjà présente chez les animaux sauvages dans certaines régions du Québec, peut également être transmise aux animaux domestiques.

La rage est une maladie mortelle et incurable pour l'animal comme pour l'humain. Une fois les symptômes apparus, il n'existe aucun traitement efficace. La prévention demeure donc le meilleur moyen de protéger les animaux et les personnes qui les côtoient. En cas de morsure, de griffure ou de contact avec la salive d'un animal suspect, il est important de laver la peau pendant 15 minutes et d'appeler Info-Santé au 811 sans délai. Un traitement préventif contre la rage, administré rapidement après un contact avec un animal infecté, empêche la maladie de se développer chez l'humain.

La rage est également une maladie à déclaration obligatoire au Québec. Les professionnels concernés doivent signaler les cas soupçonnés ou confirmés aux autorités pour que les mesures de santé publique et de santé animale appropriées puissent être mises en place rapidement, en vue de protéger la population et de limiter la propagation de la maladie.

Pour limiter les risques d'exposition à la rage, il est recommandé :

de faire vacciner les animaux domestiques contre la rage et de maintenir leur vaccination à jour;

de ne pas laisser les chats et les chiens errer librement à l'extérieur sans surveillance pour prévenir les contacts avec les animaux sauvages;

d'éviter tout contact avec un animal sauvage ou un animal inconnu, même s'il semble inoffensif, en bonne santé, ou s'il est mort;

de consulter rapidement un médecin vétérinaire si un animal domestique a été en contact avec un animal sauvage;

d'isoler rapidement un animal domestique qui présente un changement de comportement ou d'autres symptômes compatibles avec la rage (hypersalivation, paralysie, boiterie, désorientation, agressivité inhabituelle, etc.) et de consulter un médecin vétérinaire;

de prendre des mesures pour ne pas attirer les animaux sauvages à proximité des habitations.

La confirmation de ce premier cas de rage du raton laveur chez un chat rappelle que la transmission entre les animaux sauvages et les animaux domestiques est bien réelle. La vigilance de chacun demeure essentielle pour limiter la propagation de la rage du raton laveur et ainsi protéger la santé de la population et des animaux.

Par ailleurs, les citoyens de l'Estrie, de la Montérégie et du Centre-du-Québec sont invités à signaler la présence de ratons laveurs, de mouffettes ou de renards morts, blessés, désorientés, paralysés ou présentant un comportement agressif inhabituel. Les signalements contribuent directement à la surveillance de la maladie et à la mise en œuvre des mesures de contrôle contre la rage du raton laveur. Pour effectuer un signalement, communiquez avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs au 1 877 346-6763 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30) ou en remplissant le formulaire en ligne sur Québec.ca/rageduratonlaveur (en tout temps).

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture,des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Relations médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Tél. : 418 266-8914, [email protected]