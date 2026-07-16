/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Champagne Jourdain à Havre-Saint-Pierre pour une journée d'annonces porteuses/
Nouvelles fournies parSociété du Plan Nord
16 juil, 2026, 07:00 ET
HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentants des médias à plusieurs activités médiatiques qui se dérouleront à Havre-Saint-Pierre le jeudi 16 juillet prochain.
Mêlée de presse - Annonce d'un investissement pour renforcer les services communautaires
Heure : 9 h 15
Lieu : Havre-Saint-Pierre (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)
Conférence de presse - Annonce concernant une infrastructure stratégique pour le développement touristique et économique de la Minganie
Heure : 10 h 15
Lieu : Havre-Saint-Pierre (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)
Mêlée de presse et visite de la nouvelle clinique dentaire
Heure : 13 h
Lieu : Havre-Saint-Pierre (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)
Inauguration de la Maison des aînés et alternative de Havre-Saint-Pierre
Heure : 14 h 30
Lieu : Havre-Saint-Pierre (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)
Les journalistes qui souhaitent participer à un de ces deux événements de presse doivent confirmer leur présence avant le mercredi 15 juillet, 16 h, à l'adresse suivante : [email protected].
SOURCE Société du Plan Nord
Source : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 367 977-7465; Renseignements : Maryse Quimper, Directrice des communications, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66421
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