Plan de gestion du bar rayé 2026 : des moyens concrets pour assurer la pérennité de cette espèce emblématique et sa mise en valeur au Québec

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce l'entrée en vigueur du premier Plan de gestion du bar rayé au Québec. Celui-ci vise à encadrer la conservation et la mise en valeur de cette espèce prisée par les pêcheurs récréatifs, mais sensible à la surexploitation, tout en optimisant les bénéfices culturels, sociaux et économiques découlant de sa pêche sur le territoire québécois.

La hausse récente de l'abondance du bar rayé au Québec et l'expansion de son aire de répartition dans le fleuve Saint-Laurent génèrent un intérêt accru des pêcheurs pour cette espèce emblématique du patrimoine naturel québécois. Malgré la résilience de l'espèce, la pérennité des populations de bar rayé sur le territoire demeure une préoccupation et impose une approche de gestion prudente, qui favorise une exploitation durable de la ressource.

C'est dans ce contexte que le tout premier plan de gestion du bar rayé a été élaboré par le Ministère. Celui-ci s'appuie sur l'état des deux populations présentes au Québec, soit celle du fleuve Saint-Laurent et celle du sud du golfe du Saint-Laurent, et sur les résultats des consultations réalisées auprès des communautés autochtones, des partenaires fauniques et des pêcheurs commerciaux concernés. Il comprend des orientations et des objectifs de gestion communs, ainsi que des modalités de pêche adaptées à l'état de chacune des populations.

Le Plan de gestion du bar rayé au Québec prévoit 43 actions visant divers objectifs, notamment les suivants :

Améliorer les connaissances sur l'espèce, son habitat et sa place dans l'écosystème du Saint-Laurent : par exemple, en poursuivant les suivis des populations existants et en étudiant l'écologie de l'espèce (territoire utilisé, interactions avec les autres espèces, etc.);

: par exemple, en poursuivant les suivis des populations existants et en étudiant l'écologie de l'espèce (territoire utilisé, interactions avec les autres espèces, etc.); Diffuser davantage d'information pertinente sur le bar rayé : notamment grâce à de nouveaux outils de communication permettant au public d'en apprendre plus sur l'espèce et sa gestion;

: notamment grâce à de nouveaux outils de communication permettant au public d'en apprendre plus sur l'espèce et sa gestion; Développer et promouvoir un accès responsable à la ressource : en respectant l'ordre de priorité d'allocation de la ressource et en limitant le plus possible les contraintes liées à sa pêche, et ce, en fonction du contexte biologique de l'espèce et conformément au cadre légal en vigueur.

Les communautés autochtones et tous les acteurs du milieu de la faune sont appelés à collaborer à la mise en œuvre de ce plan essentiel pour maintenir l'équilibre entre la conservation du bar rayé et son exploitation. Avec ce plan, le Ministère met en place des moyens concrets pour assurer une gestion durable de l'espèce, tout en mettant en valeur la pêche, une activité faunique au cœur de l'identité québécoise et un moteur de développement économique important pour le Québec.

Faits saillants :

Ce plan est le onzième plan de gestion de la faune du Ministère. Il brosse un portrait de la situation de l'espèce au Québec, et il identifie les enjeux, les orientations, les objectifs et les actions nécessaires à sa gestion durable et à celle de son habitat.

Comme pour l'ensemble des plans de gestion faunique, il a été élaboré en collaboration avec les acteurs concernés. Il s'appuie sur les connaissances scientifiques et sur les données disponibles, autant celles issues des suivis ministériels que celles des communautés autochtones, des spécialistes du domaine et des partenaires fauniques.

La pêche au bar rayé est actuellement interdite dans une partie du fleuve Saint-Laurent, soit celle située à l'ouest des environs de Rimouski et de Portneuf-sur-Mer, en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada.

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