Bilan 2026 des naissances de caribous : 16 faons s'ajoutent aux populations en captivité

QUÉBEC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce que la période de mise bas est terminée dans les installations de Val-d'Or, de Charlevoix et de la Gaspésie. Au total 16 faons sont nés cette année et l'état de santé des faons et de leurs mères est généralement bon.

Val-d'Or

Aucune naissance n'a été enregistrée cette année dans les installations de Val-d'Or. La population compte actuellement sept caribous, soit deux mâles adultes, quatre femelles adultes et un juvénile mâle.

Charlevoix

Quatorze (14) faons sont nés, dont 11 ont survécu. La population compte désormais 48 individus, soit 32 adultes (19 femelles et 13 mâles), cinq juvéniles et 11 faons.

Gaspésie

Parmi les sept femelles gestantes, cinq ont mis bas des faons en bonne santé. Toutefois, deux femelles ont connu des complications lors de la mise bas et sont décédées, tout comme leurs faons. À noter que l'une d'elles portait des jumeaux, une situation particulièrement rare chez le caribou. La population captive s'élève maintenant à 20 caribous, soit 11 femelles, quatre mâles et cinq faons. Il est également important de rappeler que 14 caribous montagnards de la Gaspésie demeurent à l'état sauvage, auxquels s'ajoutent les sept caribous (une femelle et six mâles) relâchés dans la nature depuis les installations de garde en captivité au début de juin dernier.

Malgré la présence de gardiens sur place, qui observent chaque jour les caribous, et la disponibilité sept jours sur sept d'une équipe du MELCCFP et de vétérinaires prêts à intervenir en cas de besoin, les risques de mortalité périnatale des faons et des femelles persistent. Ce phénomène est courant en milieu naturel et peut également survenir en captivité, malgré les soins attentifs prodigués aux animaux.

Rappelons que la mise en captivité est une mesure temporaire de protection des populations de caribous en situation très précaire. Cette mesure s'inscrit dans l'approche globale du Québec pour favoriser le maintien des populations, en complémentarité des actions visant la conservation et la restauration de l'habitat, et ultimement leur rétablissement.

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Pour connaître la situation du caribou au Québec.

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Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs