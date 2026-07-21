OUVERTURE DE LA PÊCHE SPORTIVE AU LAC FLORENTIEN - LES 7, 8 ET 9 AOÛT 2026 EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

ROUYN-NORANDA, QC, le 21 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) désire informer la population que la pêche sportive sera ouverte les 7, 8 et 9 août 2026 au lac Florentien (47° 53' 44'' N., 78° 10' 21'' O.) et dans les petits lacs environnants situés dans la municipalité de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue.

Au cours de cette période, la limite de prise quotidienne pour les ombles et truites est de trois (3) en tout. Ces modifications sont en vigueur uniquement pendant la période mentionnée ci-dessus. En dehors de cette période, le lac Florentien et les petits lacs environnants, dans leur entièreté, demeurent fermés pour toute pêche. Les autres règles relatives à la pêche sportive ne changent pas et peuvent être consultées à l'adresse www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/.

L'utilisation d'un moteur à essence est interdite pour protéger des investissements liés à la restauration d'une population naturalisée d'ombles de fontaine au lac Florentien. Pour favoriser l'accessibilité du plan d'eau, un accès pour petites embarcations (chaloupes, canots, kayaks, etc.) a été aménagé en 2023 dans la partie nord du lac Florentien, grâce à la collaboration de plusieurs partenaires (ACPVD, OBVAJ, Eldorado Gold Mining et MELCCFP).

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage -- Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191. Ce service est gratuit et confidentiel.

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Tél. : 418 521-3991

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