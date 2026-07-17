Soutien au secteur des pêches et de l'aquaculture - Les gouvernements du Québec et du Canada annoncent le renouvellement du Fonds des pêches du Québec

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Les gouvernements du Québec et du Canada répondent à la demande du secteur des pêches et de l'aquaculture et annoncent le renouvellement du Fonds des pêches du Québec, un levier important pour soutenir l'innovation, le développement et la compétitivité des entreprises d'ici.

Ils ont conclu un nouvel accord pour la mise en œuvre du Fonds, doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars, afin d'accompagner les entreprises dans leurs efforts d'adaptation, de croissance et de développement des marchés.

L'industrie des pêches et de l'aquaculture évolue dans un environnement de plus en plus concurrentiel et fait face à de nombreux défis, notamment en matière d'évolution des ressources marines, de changements climatiques et d'accès aux marchés mondiaux. Les entreprises du secteur doivent continuellement innover afin de demeurer compétitives et de répondre à la demande croissante pour des poissons et des fruits de mer de qualité issus de sources durables.

Dans un contexte marqué par les menaces tarifaires, la concurrence internationale et l'évolution des marchés mondiaux, le montant disponible pour soutenir les projets dans le nouveau Fonds des pêches du Québec a été bonifié de 25 % par rapport à l'entente précédente. Il était essentiel d'y ajouter un pilier consacré au développement et à la diversification des marchés.

Ces investissements permettront de soutenir davantage de projets portés par les entreprises et les organismes du secteur des pêches et de l'aquaculture, tout en renforçant leur résilience pour saisir de nouvelles occasions de croissance et mieux positionner leurs produits.

Le gouvernement du Québec augmente aussi sa contribution dans cette nouvelle entente. Alors que sa participation était de 30 % dans l'entente précédente, elle passe maintenant à 40 %. Cette contribution accrue témoigne de la volonté du Québec d'en faire davantage pour soutenir une industrie stratégique pour nos régions maritimes, nos entreprises et nos communautés côtières.

Le renouvellement du Fonds des pêches du Québec assurera la continuité du soutien financier offert à l'industrie jusqu'au 31 mars 2031.

Citations

« Le renouvellement du Fonds des pêches du Québec donne aux acteurs du secteur les outils nécessaires pour se développer et accéder à de nouveaux marchés. Il aide les entreprises à vendre leurs produits dans un plus grand nombre d'endroits et appuie les nouvelles idées ainsi que le renforcement des infrastructures qui leur permettent d'y parvenir. En réunissant les pêcheurs et les scientifiques, le Fonds aide également ces mêmes entreprises à s'adapter et à saisir de nouvelles possibilités. Ces mesures contribuent à assurer un avenir meilleur aux personnes qui pêchent et transforment les produits de la mer au Québec ainsi qu'aux communautés qui dépendent de la pêche. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le renouvellement du Fonds des pêches du Québec était attendu par l'industrie, et je suis très heureux que notre gouvernement réponde à l'appel. Les pêches et l'aquaculture jouent un rôle essentiel dans l'économie et le développement de nos régions côtières. Cette entente offrira aux entreprises la prévisibilité dont elles ont besoin pour réaliser leurs projets, améliorer leur productivité et développer de nouveaux marchés. C'est un soutien concret qui favorisera le dynamisme de nos communautés maritimes, tout en contribuant à renforcer notre autonomie alimentaire. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Grâce à la collaboration entre le Québec et le Canada, les entreprises du secteur pourront compter sur un accompagnement stable pour réaliser leurs projets et relever les défis auxquels elles font face. Cette entente démontre l'importance de travailler ensemble et d'être sensible aux différentes réalités pour offrir des solutions concrètes, adaptées aux besoins des régions maritimes et de toute la filière des pêches et de l'aquaculture. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« Le renouvellement du Fonds des pêches du Québec est une excellente nouvelle pour l'ensemble des régions maritimes. Il permettra de soutenir les entreprises qui créent des emplois et de la richesse chez nous. C'est également un signal de confiance envers les travailleurs, les familles et les communautés qui font vivre cette industrie essentielle à l'identité et à l'économie de nos régions. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Les entreprises pourront déposer une demande d'aide financière à partir du 1 er septembre 2026.

septembre 2026. Le Fonds des pêches du Québec est un programme conjoint financé à 60 % par le gouvernement du Canada et à 40 % par le gouvernement du Québec.

Sa mise en place fait suite à la volonté du gouvernement du Québec d'avoir une enveloppe réservée au Québec, distincte de celle des provinces de l'Atlantique.

Depuis le lancement du Fonds des pêches du Québec en avril 2019, ce sont 198 projets qui ont été soutenus par l'entremise de ce programme. Ces projets ont généré plus de 85 millions de dollars d'investissements dans nos régions.

Les objectifs du Fonds des pêches du Québec sont les suivants : Accroître la diversification des marchés afin d'améliorer la résilience du secteur des poissons et des fruits de mer face aux perturbations du commerce mondial. Accroître la productivité, la compétitivité, la qualité et la durabilité du secteur des poissons et des fruits de mer, notamment en soutenant les stocks de poissons prioritaires du Canada. Accroître la reconnaissance des produits québécois de poissons et de fruits de mer en tant que chefs de file du marché en matière de qualité et de durabilité. Renforcer la capacité d'adaptation aux changements écosystémiques et à leurs conséquences sur le secteur des poissons et des fruits de mer, y compris celles liées aux changements climatiques, de même que le soutien à la protection et à la restauration des stocks de poissons.



Lien connexe

Fonds des pêches du Québec : www.fondspechesquebec.ca

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Jérôme Dufour, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Tél. : 438 518-9207, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]