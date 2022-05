La PME de Bryson obtient une aide financière de 100 000 $ de DEC.

BRYSON, QC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et Sophie Chatel, députée de Pontiac, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, ont annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 100 000 $ à Rafting Momentum pour l'aider à surmonter les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. Cet appui de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, vise à améliorer l'offre touristique de Rafting Momentum en l'adaptant au contexte actuel tout en adoptant des pratiques écoresponsables.

Le projet consiste à construire et à aménager un bâtiment comprenant de l'hébergement insolite avec les chambres aux plafonds vitrés, des salles de bain avec douches, du rangement, des vestiaires, un espace commun ainsi qu'un puits artésien. L'entreprise pourra relancer ses activités en adaptant son offre contribuant ainsi à la relance du secteur touristique, durement touché par la pandémie.

Créée en 2008, Rafting Momentum se spécialise dans l'organisation de forfaits rafting sur la rivière des Outaouais. Elle offre une gamme de forfaits tout inclus avec des journées de rafting, des repas et de l'hébergement en chalets, cabines ou camping. Elle offre aussi quelques forfaits en collaboration avec des entreprises locales.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID-19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

« Le tourisme a vécu une période extrêmement difficile pendant les deux dernières années et notre gouvernement a été là, et continue d'être là, pour appuyer notre secteur. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Le Fonds d'aide au tourisme est une aide inestimable aux petites et moyennes entreprises touristiques et nous sommes fiers de voir autant d'entrepreneurs et de travailleurs ici au Québec et partout à travers le Canada en bénéficier. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Je suis ravie que le gouvernement du Canada appuie les entreprises et les organismes de l'industrie touristique de la région de Pontiac. Il faut saisir chaque occasion de soutenir un secteur récréotouristique et écoresponsable en plein essor dans ce territoire possédant des rivières et des sites exceptionnels. Le Pontiac est reconnu comme une destination de plein air et d'aventure et, avec ce projet, je suis heureuse que nos visiteurs pourront combler leur expérience avec ce lieu d'hébergement unique et innovateur! »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organisations du secteur touristique. Grâce à l'appui annoncé aujourd'hui, Rafting Momentum pourra mieux s'outiller pour l'avenir. Notre soutien constitue une étape importante dans les efforts de relance pour attirer les touristes canadiens et ceux du monde entier afin que tous puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que notre pays a à offrir. Et les activités offertes par Rafting Momentum en sont le parfait exemple! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Cette aide de DEC nous permet de réaliser un projet auquel nous tenions depuis fort longtemps. Il nous permet de rejoindre un haut standard de qualité du service et nous permet d'augmenter notre capacité en hébergement. Ce projet sécurise l'entreprise et nous ouvre un marché supplémentaire. L'incertitude que la pandémie a répandue sur l'industrie du tourisme a chamboulé nos habitudes commerciales allant du courriel préenregistré envoyé à nos invités jusqu'aux tâches quotidiennes qui se sont amplifiées considérablement pour répondre aux besoins sanitaires. Aujourd'hui, l'aide apportée par DEC pour réaliser ce projet nous donne confiance en l'avenir et nous ressentons réellement que le gouvernement soutient ses entreprises. »

Philippe Ouellette, président-directeur général, Rafting Momentum

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021.

(ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Un minimum de 50 millions de dollars du budget national du Fonds sera attribué à des projets touristiques autochtones. Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie.

Un montant de 118,7 M$ du Fonds d'aide au tourisme a été alloué à DEC pour l'administrer au Québec.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

