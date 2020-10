MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Sollio Groupe Coopératif, la plus importante coopérative agricole canadienne aux racines québécoises, est heureuse d'annoncer que Rabobank Capital, le Fonds de solidarité FTQ, la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») et Fondaction investissent la somme de 150 millions de dollars dans son organisation.

Cet investissement prend la forme d'actions privilégiées et les sommes investies seront versées au capital social de Sollio Groupe Coopératif. Le produit de cette souscription permettra notamment d'optimiser et de moderniser des activités de production et de soutenir l'offre de produits québécois et canadiens.

« Alors que nous complétons une importante phase de croissance, cet investissement permettra d'accélérer notre processus d'optimisation par le développement de la numérisation et de l'innovation, de poursuivre notre positionnement comme chef de file des secteurs agroalimentaires et du commerce de détail au Québec comme au Canada et de mitiger les effets de la pandémie de la COVID-19 sur la réalisation de nos plans de croissance », a déclaré Gaétan Desroches, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif. « Cet investissement significatif de la part d'institutions financières réputées témoigne de leur confiance à l'égard de nos stratégies et de notre modèle d'affaires coopératif. »

Coopérative de crédit néerlandaise axée sur la clientèle et banque de premier plan à l'échelle mondiale desservant les secteurs alimentaire et agroalimentaire ayant d'importantes activités en Amérique du Nord, Rabobank se joint aux investisseurs institutionnels québécois de Sollio Groupe Coopératif pour soutenir le développement et la modernisation de l'organisation.

« Cet engagement est l'occasion d'investir dans un modèle de croissance solide et auprès d'un partenaire qui partage notre attachement envers les valeurs coopératives et le développement agricole durable », a déclaré Paul Beiboer, PDG de Rabobank, Amérique du Nord. « Rabobank est axée sur la stimulation de l'innovation et de la croissance du système alimentaire mondial, ce qui conduira à des pratiques agricoles et à une distribution des denrées alimentaires plus intelligentes, plus efficaces et plus durables dans le monde entier. »

« Tout au long de la pandémie, les producteurs, transformateurs et travailleurs agroalimentaires du Québec ont été au rendez-vous, œuvrant d'arrache-pied pour remplir les tablettes de nos épiceries de produits locaux de qualité », a commenté Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ. « Grâce à l'épargne des Québécois, notre réinvestissement dans Sollio Groupe Coopératif nous permet de réitérer notre confiance dans les PME agroalimentaires, dont plusieurs membres de la coopérative, qui sont essentielles pour la prospérité de nos régions. »

« Sollio Groupe Coopératif joue un rôle de premier plan au sein de notre secteur agroalimentaire », a indiqué Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la Caisse. « Son modèle d'affaires repose sur des sociétés répondant à des besoins essentiels et dont l'impact économique se fait ressentir dans l'ensemble des régions du Québec. »

« L'agroalimentaire durable est l'une des thématiques d'investissement que privilégie Fondaction. Investir dans Sollio Groupe Coopératif et son modèle coopératif, c'est contribuer au renforcement de notre chaîne alimentaire et à l'évolution des pratiques agricoles », a indiqué Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction. « C'est ajouter un maillon à l'histoire bientôt centenaire de ce modèle de gestion collaborative qui contribue à notre richesse collective. »

À PROPOS DE SOLLIO GROUPE COOPÉRATIF

Fondé en 1922, Sollio Groupe Coopératif (auparavant La Coop fédérée) est parmi les plus importantes entreprises agroalimentaires au Québec, l'unique coopérative d'approvisionnement agricole pancanadienne et la 27e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Répartie dans plusieurs provinces canadiennes, elle représente plus de 122 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans 50 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation. Elle emploie plus de 15 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 7,282 milliards de dollars. Ses activités se déploient en trois divisions : Olymel S.E.C., Sollio Agriculture et Groupe BMR inc.

Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif, visitez sollio.coop.

À PROPOS DE RABOBANK

Le groupe Rabobank est un leader mondial en matière de services financiers qui fournit des services bancaires de gros et de détail, des services de crédit-bail et des services immobiliers dans plus de 40 pays. Fondée il y a plus d'un siècle, Rabobank est aujourd'hui l'une des plus grandes banques du monde avec plus de 620 milliards d'euros d'actifs. Sur le continent américain, Rabobank est une banque de premier plan pour le secteur alimentaire, de l'agroalimentaire et des boissons. Elle fournit une expertise sectorielle, des conseils stratégiques et des solutions financières sur mesure à ses clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. Rabobank Canada offre ses services à ses clients grossistes canadiens des secteurs alimentaire et agricole ainsi qu'à plus de 12 000 agriculteurs dans le cadre de son programme de financement des intrants agricoles.

Des renseignements supplémentaires se trouvent sur notre site Web [en anglais] ou sur nos plateformes de médias sociaux, notamment Twitter [en anglais] et LinkedIn [en anglais].

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élevait à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. L'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai 2020, le Fonds appuie 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.

À PROPOS DE FONDACTION

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte.

En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif qui totalise plus de 2,26 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

