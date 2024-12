Sollio Groupe Coopératif reconnaît l'engagement renouvelé envers la pérennité du territoire agricole et sa vitalité

MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ -Sollio Groupe Coopératif accueille positivement le dépôt du projet de loi no 86, Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne.

Dans l'ensemble Sollio Groupe Coopératif voit d'un bon œil la révision de la Loi sur la protection du territoire agricole afin de s'assurer de protéger la vocation des terres agricoles québécoises. Les travaux de la Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles, auxquels Sollio Groupe Coopératif a contribué, auront permis de rappeler l'importance de l'occupation du territoire pour assurer la vitalité des communautés rurales.

Rappelons que pour Sollio Groupe Coopératif, les décisions qui ont un impact sur le territoire doivent tenir compte de trois principes importants, soit qu'elles permettent un environnement d'affaires stable et favorable à l'investissement propice au développement de l'agriculture, qu'elles respectent la diversité des modèles d'exploitation agricole et qu'elles permettent l'épanouissement de chaînes de valeur régionales et locales.

Afin de renverser la tendance actuelle, il est impératif d'augmenter la superficie du territoire agricole plutôt que de s'en tenir uniquement à la superficie réduite actuelle. C'est pourquoi Sollio Groupe Coopératif est attentif aux mesures pour freiner la perte de terres agricoles à fort potentiel.

Sollio Groupe Coopératif salue la création d'un outil qui permet d'avoir un portrait précis des transactions foncières agricoles. Cela permet de créer une base de faits de qualité complète qui facilite la prise de décision et les discussions afin de réagir en temps opportun. Par ailleurs, Sollio Groupe Coopératif apprécie qu'à première vue, bien que la valeur des terres agricoles demeure une préoccupation, le gouvernement s'abstienne d'intervenir sur cet aspect, et qu'il consacre plutôt ses efforts pour soutenir l'accès à la propriété.

Sollio Groupe Coopératif entend analyser davantage le projet de loi afin de faire les démarches dans le cadre de l'étude du projet de loi qui s'imposent dans les prochains mois pour représenter les coopératives et les membres.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 952 employés. Avec plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 42 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région. Sollio Groupe Coopératif génère un chiffre d'affaires de 8,3 milliards $. Sollio Groupe Coopératif a été lauréate pour une troisième année consécutive du programme des sociétés les mieux gérées au Canada décerné par la firme Deloitte. Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif : sollio.coop.

SOURCE Sollio Groupe Coopératif

Pour renseignements : Ian Riverin, Conseiller principal - communications stratégiques, 514-742-7783, [email protected]