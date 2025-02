MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Sollio Groupe Coopératif connaît, en 2023-2024, l'une des meilleures performances des 10 dernières années. Au terme de l'exercice terminé le 26 octobre 2024, la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises, enregistre un excédent net de 270,7 millions de dollars, en hausse de 135 % par rapport à 2023 (115,4 millions de dollars). De plus, le BAIIA opérationnel progresse fortement, s'établissant à 418,4 millions de dollars, comparativement à 361,6 millions de dollars en 2023. Les ventes consolidées totalisent 7,8 milliards de dollars en recul de près de 500 millions de dollars par rapport à 2023 (8,3 milliards de dollars). Ce repli des ventes est attribuable à des conditions de marché, notamment une diminution importante du prix des grains, affectant à la baisse les prix de vente en alimentation animale, ainsi qu'une diminution des prix des intrants agricoles.

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, Sollio Groupe Coopératif annonce une émission de ristournes et de dividendes totalisant 25 millions de dollars à ses membres. De plus, la coopérative procédera à un rachat de capital s'élevant à 30 millions de dollars. C'est ainsi que Sollio Groupe Coopératif contribue au développement économique de son réseau en offrant un retour monétaire direct à ses propriétaires.

« Les progrès attribuables à notre plan de redressement se sont accélérés. Nous avons amélioré notre situation financière, accru notre performance opérationnelle et renforcé notre rentabilité. Nous pouvons nous réjouir de nos progrès, mais nous ne pouvons pas baisser la garde. Notre stabilité financière est notre priorité, car c'est la condition pour retrouver une croissance durable et pérenne », déclare Pascal Houle, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif.

Nos 3 divisions au cœur de nos succès

La performance de 2023-2024 est le fruit d'un effort collectif. Les trois divisions de Sollio Groupe Coopératif sont au cœur de ses succès : Sollio Alimentation, sous les

enseignes d'Olymel, Sollio Détail, sous les enseignes de Groupe BMR, et Sollio Agriculture.

Olymel a connu une année charnière avec la réalisation d'une des meilleures performances opérationnelles de son histoire. L'excédent net atteint 196,9 millions de dollars en hausse de 38,7 % par rapport à 2023. L'année a ainsi été marquée par d'excellents résultats dans la production porcine, favorisés par la baisse du prix du grain, et donc de la moulée. Le secteur du porc frais s'est amélioré à nouveau cette année, grâce aux initiatives d'optimisation des opérations et à l'arrivée de nouveaux clients et produits. Cependant, la dévaluation du yen a eu un important impact sur la rentabilité du secteur porc frais Est, qui demeure déficitaire.

Dans la volaille, Olymel continue de bien performer avec des résultats toujours satisfaisants en 2024.

De son côté, Sollio Agriculture affiche une perte nette de 3,9 millions de dollars, incluant la perte afférente aux activités abandonnées de 3,1 millions de dollars. C'est une forte progression par rapport à la perte nette de 59,0 millions $ enregistrée en 2023. Ce résultat a été réalisé malgré un recul des ventes qui s'explique principalement par une baisse du prix des fertilisants et des grains à travers le Canada. Dans ce contexte, Sollio Agriculture a très bien réussi, augmentant son bénéfice d'exploitation grâce à la performance des productions animales et à la concrétisation de son plan de repositionnement dans le secteur des grains. Le secteur des productions végétales a quant à lui connu une diminution, somme toute inférieure aux prévisions, pour retrouver des conditions de marché plus normales.

Enfin, Groupe BMR a su tirer habilement son épingle du jeu dans un environnement d'affaires très exigeant. Les mises en chantiers étaient dans un creux historique en début d'exercice, en raison, entre autres, des taux d'intérêt élevés et d'un fort endettement des ménages. L'année 2024 s'est poursuivie avec une reprise prudente dans les derniers mois. Dans ces circonstances, Groupe BMR réalise un excédent net de 30,5 millions de dollars en recul de 4 millions dollars.

Garder le cap

Dans les mois à venir, Sollio Groupe Coopératif poursuivra le déploiement de sa planification stratégique en maintenant l'excellence opérationnelle au cœur de ses priorités. En optimisant l'exécution et la qualité des opérations, la coopérative pourra accroître ses marges, renforcer son BAIIA, stabiliser la situation financière et dégager l'espace pour réinvestir dans la croissance. « Nous avons le courage de mener des

réflexions profondes et de mettre en œuvre des solutions nouvelles sans rien laisser tomber de ce qui nous caractérise. Depuis plus de 100 ans, notre modèle d'affaires a su s'adapter et saisir les occasions. Nous continuons à relever les défis, à tout mettre en œuvre pour être efficaces, performants, concurrentiels, parce que c'est à ces conditions que nous pourrons renforcer notre réseau et préserver le patrimoine de nos membres », a conclu Richard Ferland, président du conseil d'administration.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 952 employés. Avec plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 42 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions -- Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. --, Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région. Sollio Groupe Coopératif génère un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars. Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif : sollio.coop.

