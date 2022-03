MONCTON, NB , le 17 mars 2022 /CNW/ - La pêche au crabe des neiges est l'une des plus rentables au Canada, et constitue un moteur économique important au Canada atlantique et au Québec. Grâce aux données scientifiques rigoureuses et aux pratiques de gestion durable des pêches du Canada, le stock de crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-Laurent est jugé en bonne santé et montre des signes de santé continue.

C'est pourquoi la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, est heureuse d'annoncer que le total autorisé des captures (TAC) de cette année pour le crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-Laurent sera de 32 519 tonnes, comparativement à 24 261 tonnes en 2021.

Cette augmentation profitera à de nombreuses communautés côtières et autochtones de l'est du Nouveau-Brunswick, de la Gaspésie, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, et des Îles-de-la-Madeleine, tout en assurant la croissance et la durabilité de ce stock important.

La date d'ouverture de la pêche au crabe des neiges pour 2022 n'est pas encore connue. Le comité chargé de fixer la date d'ouverture de la pêche se réunira et évaluera les conditions météorologiques et les conditions de la glace avant d'émettre une recommandation. La priorité demeure la sécurité des pêcheurs.

Citation

« La pêche au crabe des neiges est l'une des plus précieuses et des plus durables au Canada. La santé du stock résulte des efforts des pêcheurs et des flottes de pêche, qui travaillent avec le MPO pour assurer la bonne gestion de la ressource, qui se base sur de rigoureux avis scientifiques. À la suite d'une saison record en 2021, j'attends avec impatience une autre année couronnée de succès pour les pêcheurs, et je tiens à les remercier pour continuer à travailler avec ardeur et à se dévouer pour assurer la durabilité de cette pêche pour les années à venir. ».

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La répartition approximative du TAC pour 2022 dans chacune des zones du sud du golfe du Saint-Laurent est la suivante :



Zone 12; 28 065 t



Zone 12E; 195 t



Zone 12F; 1 164 t



Zone 19; 2 645 t



Allocation du relevé scientifique; 450 t

Comme en 2021, des dispositions de déglaçage sont prises pour aider à ouvrir la pêche au crabe dès qu'il est sécuritaire de le faire.

