ST. JOHN'S, NL, le 18 juin 2025 /CNW/ - La morue est une espèce importante pour Terre-Neuve-et-Labrador. La pêche commerciale et récréative a façonné l'histoire, l'économie et la culture de la province.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, a annoncé des plans de gestion de la morue du Nord (2J3KL) et du capelan (2J3KLMP) pour les saisons 2025-2026, afin de renforcer le soutien aux collectivités côtières de Terre-Neuve-et-Labrador. Des données et des évaluations scientifiques récentes confirment que la morue du Nord est demeurée stable depuis 2017 et se situe à un niveau plus élevé que ce que l'on avait compris précédemment dans l'évaluation de 2024, ce qui permet une augmentation responsable du total autorisé des captures (TAC) de 18 000 tonnes (t) à 38 000 t.

Le capelan constitue une source de nourriture capitale pour la morue du Nord et d'autres espèces, et joue un rôle essentiel dans la préservation de l'écosystème marin. Bien que les populations de capelan soient stables, il est prévu que les stocks diminueront pour atteindre les niveaux moyens récents. Par conséquent, le TAC pour le capelan demeurera à 14 533 t.

Afin d'éclairer les décisions futures en matière de gestion de la pêche récréative à la morue, que les Terre-Neuviens et les Labradoriens appellent la pêche alimentaire, le gouvernement lancera des consultations publiques. L'objectif vise à recueillir des commentaires sur cette pêche et à discuter des différences distinctes dans la santé des trois populations de morue de la province. Bien que les stocks des côtes sud et ouest demeurent dans la Zone critique, l'état du stock de morue du Nord s'est amélioré. Reconnaissant l'importance de la morue pour les collectivités côtières, les mesures de gestion de la pêche récréative du poisson de fond demeureront inchangées pour 2025.

Le gouvernement lance un nouveau programme pilote volontaire pour les bateaux d'excursion certifiés par Transports Canada, ce qui leur donnera la possibilité de conserver le poisson sept jours sur sept tout en éliminant l'aspect de la remise à l'eau des prises. Grâce au nouveau système d'étiquetage, les passagers peuvent maintenant garder deux poissons de fond par jour.

Alors que ces mesures entrent en vigueur cette saison, nous restons déterminés à poursuivre l'évaluation, la consultation, et les ajustements pour assurer des décisions de gestion des pêches responsables.

« La pêche est au cœur de Terre-Neuve-et-Labrador, et toutes les discussions que j'ai avec les pêcheurs commerciaux et les équipages, les travailleurs d'usine, les pêcheurs récréatifs et les groupes autochtones renforcent cette notion. Il est maintenant possible de faire croître l'industrie de manière responsable, et de réfléchir à la façon dont nous gérons la pêche récréative, que les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador appellent la pêche alimentaire. Nous disons souvent que le monde a besoin de plus de Canada, mais le Canada a besoin de plus de Terre-Neuve-et-Labrador, et une pêche plus forte à la morue y contribuera. »

« Le Canada est une nation maritime, avec plus de littoral que tout autre pays au monde, et l'industrie de la pêche joue un rôle essentiel dans notre économie et nos collectivités côtières. Le nouveau programme pilote d'étiquetage volontaire de Pêches et Océans Canada permet aux exploitants de bateaux d'excursion d'appuyer des pratiques marines durables, ce qui fait progresser la conservation et notre économie canadienne. »

La valeur totale au débarquement de la morue du Nord en 2024 était d'environ 37,5 millions de dollars, ce qui a profité aux pêcheurs, aux membres d'équipage, aux travailleurs des usines et aux groupes autochtones des collectivités côtières de Terre-Neuve-et- Labrador .

. Il y a trois stocks de morue à Terre-Neuve-et- Labrador dont la santé globale varie d'un ton à l'autre. Bien que les stocks sur les côtes sud et ouest soient à des niveaux plus bas, nous reconnaissons que l'état des stocks de morue du Nord s'est amélioré.

dont la santé globale varie d'un ton à l'autre. Bien que les stocks sur les côtes sud et ouest soient à des niveaux plus bas, nous reconnaissons que l'état des stocks de morue du Nord s'est amélioré. Les personnes ayant une incapacité permanente peuvent continuer de demander une désignation qui permet à quelqu'un d'autre de capturer en leur nom leur limite quotidienne de poissons de fond pendant la pêche récréative du poisson de fond.

