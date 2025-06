OTTAWA, ON, le 17 juin 2025 /CNW/ - Une navigation sécuritaire et fiable sur les voies navigables est nécessaire pour le commerce et le transport mondiaux, ce qui rend essentielles des données maritimes précises et accessibles. C'est pourquoi le Service hydrographique du Canada (SHC), qui relève de Pêches et Océans Canada, joue un rôle de premier plan dans la validation des nouvelles normes hydrographiques numériques.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, a annoncé le lancement des essais en mer de la norme S-100 sur le fleuve Saint-Laurent. Le modèle de données S-100 est une nouvelle norme internationale créée par l'Organisation hydrographique internationale (OHI), qui offre une nouvelle façon de visualiser le milieu marin à l'aide de données numériques interactives en couches qui peuvent être ajoutées aux cartes de navigation. Contrairement aux cartes papier ou électroniques traditionnelles, la nouvelle norme intègre des données en temps réel, telles que les profondeurs, les points de repère, les marées et les courants, dans un format unique et dynamique.

Jusqu'en novembre 2025, le Canada offre gratuitement les produits et services de navigation numérique de la S-100 aux marins, aux intervenants, aux développeurs et aux autres parties intéressées pour tester le rendement dans des scénarios réels. Les conditions complexes du fleuve Saint-Laurent, telles que les profondeurs d'eau variables, les courants changeants et les aides à la navigation, en font un terrain d'essai idéal et fourniront des informations inestimables pour l'adoption future de la S-100 dans les eaux mondiales.

Le leadership du Canada dans l'organisation des essais en mer de la S-100 fera progresser la transition mondiale vers des normes hydrographiques numériques cohérentes et fiables. L'adoption internationale de ces normes permettra aux navigateurs d'améliorer la sécurité maritime, la navigation et la planification des itinéraires, ainsi que l'efficacité des transports, ce qui réduira les coûts et contribuera à assainir l'environnement et les océans.

Citation

« Jouissant d'un pays bordé par trois océans, nous sommes fiers d'être un chef de file en matière de services de navigation numérique de pointe, qui garantiront la sécurité des marins, la santé des océans, et le commerce maritime du Canada selon les normes les plus élevées. Les essais en mer de la S-100 nous aideront à créer un milieu marin plus efficace et plus sécuritaire pour tous les utilisateurs, des communautés éloignées aux grands exploitants commerciaux du monde entier. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

L'hydrographie est la science qui consiste à étudier, mesurer et cartographier les caractéristiques physiques des masses d'eau, telles que les océans, les mers, les lacs, et les rivières. Elle est fondamentale pour garantir la sécurité de la navigation maritime. Elle est célébrée chaque année lors de la Journée mondiale de l'hydrographie le 21 juin.

Le modèle universel de données hydrographiques S-100 (S- 100) est un ensemble universel de lignes directrices et de définitions pour la conception et la mise à jour de produits et de services géospatiaux hydrographiques. Il s'agit de la nouvelle norme internationale élaborée par l'Organisation hydrographique internationale (OHI) pour assurer la cohérence des produits et services maritimes.

un ensemble universel de lignes directrices et de définitions pour la conception et la mise à jour de produits et de services géospatiaux hydrographiques. Il s'agit de la nouvelle norme internationale élaborée par l'Organisation hydrographique internationale (OHI) pour assurer la cohérence des produits et services maritimes. Le Service hydrographique du Canada fournit plusieurs produits et services de navigation importants dans la gamme de produits de l'OHI afin d'aider à moderniser la navigation dans les eaux canadiennes.

hydrographique du fournit plusieurs produits et services de navigation importants dans la gamme de produits de l'OHI afin d'aider à moderniser la navigation dans les eaux canadiennes. L'OHI a prévu un déploiement progressif des informations de navigation de la S-100 à partir de janvier 2026.

Sous la direction du Service hydrographique du Canada , les essais en mer de la S-100 sont le fruit d'un effort de collaboration auquel participent également la Garde côtière canadienne (GCC), Teledyne Geospatial, le Electronic Chart Centre (ECC) et PRIMAR.

, les essais en mer de la S-100 sont le fruit d'un effort de collaboration auquel participent également la Garde côtière canadienne (GCC), Teledyne Geospatial, le Electronic Chart Centre (ECC) et PRIMAR. Les navigateurs, les intervenants, les promoteurs et les autres parties qui naviguent sur le fleuve Saint-Laurent et qui souhaitent participer à ces essais peuvent s'inscrire sur le site Web de l'événement hébergé par le Système intégré d'observation des océans du Canada (en anglais seulement).

