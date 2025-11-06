Québec soutient la création de l'Institut des matériaux durables à l'Université Laval

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'adjointe parlementaire du ministre délégué au Développement économique régional, Mme Chantale Jeannotte, au nom du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, annonce un appui financier à l'Université Laval pour mettre en place l'Institut des matériaux durables (IMD), une initiative stratégique qui propulsera le Québec à l'avant-garde de l'innovation en la matière.

Évalué à plus de 1,2 million de dollars, le projet regroupera l'expertise de plusieurs centres de recherche spécialisés dans des domaines clés, tels que le bois, le plastique, l'aluminium, le béton, les minéraux et la fibre optique. L'IMD deviendra un pôle d'excellence où la recherche de pointe, les partenariats industriels et la formation de personnel hautement qualifié convergeront pour répondre aux défis de demain.

L'IMD développera des solutions concrètes pour améliorer la performance, la durabilité et l'impact environnemental des matériaux dans des secteurs stratégiques de l'économie québécoise. Ce projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de consolider la position de la province en tant que leader mondial dans les technologies propres et les matériaux durables.

Citations :

« Notre gouvernement croit fermement que les établissements d'enseignement supérieur comme l'Université Laval peuvent jouer un rôle de chef de file afin de favoriser l'innovation et l'essor du Québec. En soutenant la création de l'Institut des matériaux durables, on renforce l'écosystème québécois des matériaux avancés, tout en contribuant au développement responsable de notre économie. »

Chantale Jeannotte, adjointe parlementaire du ministre délégué au Développement économique régional

« La mise en place de l'IMD mobilisera les meilleurs talents dans le milieu des matériaux durables et stimulera la compétitivité des chercheurs ainsi que la découverte de nouvelles technologies. Nous sommes fiers de soutenir ce projet en accord avec notre vision d'un Québec audacieux et ambitieux. Un Québec qui investit dans la recherche et l'innovation pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesse. »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'IMD consolide le leadership de l'Université Laval en sciences des matériaux. Il permettra aux équipes de recherche d'aller plus loin ensemble et de contribuer à relever d'importants défis de société, comme la transition énergétique et l'économie circulaire, en plus de propulser le Québec à l'avant-garde de l'innovation durable et responsable. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

Faits saillants :

Un appui gouvernemental de 450 000 $ est accordé pour la création de l'IMD. Ce montant provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 2a - Soutien aux projets de recherche-innovation, qui vise notamment à renforcer la capacité d'innovation technologique des entreprises par la valorisation et le transfert technologiques découlant de projets de recherche publique.

L'IMD mettra à la disposition des entreprises québécoises des installations pour favoriser l'incubation de leurs technologies. Il leur offrira également de l'aide sous forme de services d'analyse, de développement de méthodes et de procédés ainsi que d'accompagnement continu lors de l'élaboration de projets de recherche.

Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027. Celle-ci propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Rappelons que la SQRI2 prévoit des investissements de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

