Québec lance l'Offensive formation en construction!

QUÉBEC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance une offensive de formation en construction visant à former entre 4000 et 5000 personnes additionnelles pour qu'elles occupent des métiers en forte demande sur les chantiers, soit ceux de charpentier-menuisier, d'opérateur de pelles, d'opérateur d'équipement lourd, de ferblantier, de frigoriste, d'électricien et de tuyauteur.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le premier ministre du Québec, François Legault, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, et le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet.

Quatre nouvelles formations de courte durée

Des formations de courte durée (attestations d'études professionnelles), allant de quatre à six mois, pour devenir charpentier-menuisier ou charpentière-menuisière, opérateur ou opératrice de pelles, opérateur ou opératrice d'équipement lourd, ferblantier ou ferblantière ainsi que frigoriste, ont ainsi été créées. Un soutien de 750 $ par semaine sera offert aux étudiants et étudiantes durant leur parcours. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle et ponctuelle.

Les personnes qui ne sont plus aux études depuis au moins un an et qui respectent les conditions générales d'admission des programmes d'études menant à ces métiers peuvent s'inscrire dès maintenant, en ligne. Les formations débuteront dès janvier 2024. Il sera possible de s'inscrire jusqu'au 15 décembre prochain.

Un effort supplémentaire pour les programmes d'études menant au DEP

Les personnes qui s'inscriront, d'ici le 15 décembre 2023, à un programme menant à un diplôme d'études professionnelles (DEP) pour devenir charpentier-menuisier ou charpentière-menuisière, opérateur ou opératrice de pelles, opérateur ou opératrice d'équipement lourd, ferblantier ou ferblantière ainsi que frigoriste pourraient obtenir, sous certaines conditions, une bourse allant de 9 000 $ à 15 000 $ dès leur diplomation. Il en va de même pour celles qui entreprendront ces mêmes formations en novembre et décembre 2023.

De plus, la capacité d'accueil du DEP Électricité et celui de Plomberie et chauffage, deux formations dans lesquelles il y a actuellement des listes d'attente, sera également augmentée dès janvier.

Un investissement de 300 M$ est prévu pour réaliser cette offensive.

Citations

« Je suis très fier d'annoncer cette grande offensive de formation en construction. On a des projets ambitieux pour répondre aux besoins des Québécois, comme les logements, les écoles et les infrastructures sportives, et ça prend du monde pour construire tout ça. Si on veut réduire le déficit de main-d'œuvre avec des travailleuses et travailleurs qualifiés, on doit passer par la formation et la rendre plus attractive. On veut augmenter le nombre de personnes formées et leur offrir des formations courtes pour qu'elles soient prêtes à entrer sur les chantiers dès l'été 2024. Ça représente un investissement important de 300 M$. On a déjà réussi à amener du renfort en santé, et j'ai confiance qu'on pourra répéter cette réussite en construction. On aura plus de professionnelles et professionnels qualifiés pour faire lever les projets dont le Québec a besoin! »

François Legault, premier ministre du Québec

« L'Offensive de formation en construction va nous permettre de former entre 4000 et 5000 personnes dans des métiers en forte demande. Ce sont des mesures attrayantes qu'on met en place pour faire un blitz de formation! La construction est un secteur qui offre des carrières stimulantes qui permettent de construire le Québec actuel et celui des prochaines générations. J'invite les Québécoises et les Québécois à s'inscrire d'ici le 15 décembre dans ces formations de courte durée! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les formations que nous annonçons aujourd'hui offriront une voie rapide vers des formations solides et pertinentes dans des métiers essentiels pour le secteur de la construction. J'aimerais saluer la réponse rapide du réseau de l'éducation et les efforts qui sont faits par tous les acteurs concernés afin de mettre en place ces nouvelles formations essentielles pour l'économie du Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Cette annonce s'inscrit directement dans notre modernisation du secteur de la construction pour en faire un milieu plus inclusif, tout en construisant davantage. L'ouverture du milieu de la construction à de nouvelles façons de faire le rendra plus fort. Nous continuerons de travailler avec les acteurs du milieu pour activer d'autres leviers de modernisation de l'industrie, afin d'accroître sa productivité, au bénéfice de tout le Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Fait saillant

L'Offensive formation en construction s'inscrit dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre qui a contribué à l'arrivée de 22 000 personnes dans l'industrie depuis son lancement il y a deux ans.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les formations offertes et sur les modalités d'inscription : Québec.ca/emplois-construction.

