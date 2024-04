Québec bonifie ses actions pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale

Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027

QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, est fière d'annoncer la bonification de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 (Stratégie intégrée en violence). Par cette bonification, le gouvernement du Québec ajoute 9 actions à la Stratégie intégrée en violence et en bonifie 4, pour un total de 13 actions.

Parmi ces actions, une part importante d'entre elles permettront le financement d'organismes communautaires. Le gouvernement reconnaît ainsi le rôle que jouent les organismes dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ces organismes agissent quotidiennement auprès des victimes et des auteurs de violence. Ils ont donc l'expertise pour agir en prévention, en dépistage et en intervention.

Une somme de 42,9 M$ sera consentie au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). De cette somme, 18 M$ sont prévus pour soutenir la mise sur pied d'initiatives par les organismes communautaires en vue de mieux répondre aux besoins des victimes et des auteurs de violence sexuelle ou de violence conjugale. Le MSSS réserve également 8 M$ pour bonifier les services de visites et d'échanges de garde d'enfants supervisés et assurer la formation du personnel des ressources de supervision des droits d'accès en matière de violence conjugale. Il prévoit aussi 16,6 M$ pour bonifier l'action 18 de la Stratégie intégrée en violence visant à intégrer les services offerts aux victimes de violence sexuelle et de violence conjugale pour assurer un continuum de soutien.

De plus, une enveloppe de 6,85 M$ est octroyée au Secrétariat à la condition féminine, principalement pour bonifier les initiatives de sensibilisation à la violence sexuelle et à la violence conjugale, autant celles menées par différents organismes sur le terrain que les campagnes réalisées par le gouvernement du Québec.

Les sommes annoncées aujourd'hui découlent d'un accord de 97,3 M$ conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour augmenter les investissements du Québec déjà en place dans le cadre de la Stratégie intégrée en violence.

La bonification permet de renforcer la réponse à 48 recommandations du rapport Rebâtir la confiance. De plus, le gouvernement en couvre trois qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant, ce qui porte à 169 le nombre de recommandations auxquelles l'action gouvernementale a répondu.

« Notre gouvernement fait de la lutte contre la violence faite aux femmes une priorité. Nous avons agi de manière très concrète au cours des dernières années et avons développé une expertise en la matière. La bonification que nous annonçons aujourd'hui nous permettra de continuer nos efforts auprès des victimes et des auteurs de violence. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis de la mise en place de ces actions, qui nous permettent de lutter plus efficacement contre la violence sexuelle et la violence conjugale. Nous le savons trop bien : la violence faite aux femmes continue ses ravages. Nous avons donc le devoir de poursuivre nos efforts, toutes et tous ensemble, pour accroître la sécurité des femmes et des filles. Nous devons les garder au cœur de nos priorités. »

Isabelle Lecours, adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation (volet lutte contre la violence et l'intimidation chez les jeunes et dans les écoles)

« Le RQRSDA accueille avec enthousiasme ce nouveau financement. Outre le fait que ce financement permettra aux ressources de supervision des droits d'accès du Québec de bonifier leur offre de services pour assurer une meilleure accessibilité à ces services, il leur permettra de former leur personnel et d'améliorer ainsi l'accompagnement des familles vivant une situation de violence conjugale et familiale. »

Dominique Roy, directrice générale du Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d'accès

« Le financement annoncé aujourd'hui aidera le gouvernement du Québec à continuer le développement d'initiatives de sensibilisation, de prévention et d'intervention. Ce travail essentiel sera fait en partie grâce à la collaboration précieuse des organismes communautaires œuvrant auprès des personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe, mais aussi en agissant à la source avant que cette violence ne survienne. Cette mobilisation servira à tracer la voie commune vers la création de communautés plus sûres et, ultimement, à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. »

Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Ce financement s'ajoute aux 462,4 M$ que le gouvernement du Québec investit déjà pour mettre en œuvre sa Stratégie intégrée en violence.

Les actions visent chacun des axes de la Stratégie intégrée en violence : La prévention, la sensibilisation et le dépistage; L'intervention psychosociale, médicale, judiciaire, policière et correctionnelle; Le développement des connaissances, la formation et le partage de l'expertise.

Dans le cadre de la bonification de la Stratégie intégrée en violence, le ministère de la Justice s'est vu accorder 33,2 M$, principalement pour le déploiement des projets pilotes de tribunal spécialisé dans l'ensemble des districts judiciaires.

Le ministère de la Sécurité publique a quant à lui reçu une enveloppe budgétaire de 14,36 M$ afin d'assurer, entre autres, un meilleur encadrement des auteurs de violence conjugale au stade de la mise en liberté provisoire.

Sur les 42,9 M$ consentis au MSSS, 16,6 M$ sont prévus pour bonifier l'action 18 de la Stratégie intégrée en violence visant l'intégration des services pour les victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.

Pour en apprendre plus sur les 13 actions nouvelles ou bonifiées pour contrer la violence fondée sur le sexe, consultez le feuillet de la bonification qui se trouve à la fin de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

