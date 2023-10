Québec accorde plus de 3 M$ pour des projets de recherche et de développement liés à la construction en bois

AMQUI, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 3 278 300 $ pour soutenir sept initiatives dans le cadre de l'appel de projets en lien avec l'objectif 5 de la Politique d'intégration du bois dans la construction (PIBC) qui vise à appuyer la recherche et le développement relatifs à la construction en bois.

L'annonce a été faite par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de M. Papa Niokhor Diouf, codirecteur général, recherche et innovation du SEREX, l'un des sept bénéficiaires.

Grâce au financement annoncé, des universités, des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) et des centres de recherche du Québec pourront contribuer à l'avancement de l'expertise sur les constructions en bois. La liste complète des projets sélectionnés se trouve en annexe.

Cet appel de projets, qui s'est déroulé du 6 juin au 31 août 2022, avait pour but d'acquérir des connaissances scientifiques en soutenant des initiatives de recherche et développement des systèmes constructifs (construction massive en bois, hybride, modulaire, préfabriquée, etc.). Il visait aussi à soutenir des projets favorisant une utilisation accrue du bois dans la construction, de la phase de conception des produits jusqu'à la phase de précommercialisation. Enfin, l'appel de projets avait également pour but de favoriser l'utilisation du bois comme matériau à plus faible empreinte carbone dans le secteur de la construction.

« En plus d'être une source de fierté et de bien-être, notre forêt est un moteur de développement socioéconomique. Dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques, les matériaux de construction en bois offrent un grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi la Politique d'intégration du bois dans la construction et son plan de mise en œuvre privilégient l'utilisation de ce matériau. La recherche et le développement dans ce domaine contribuent ainsi à l'objectif de réduction de l'empreinte carbone des bâtiments et au développement durable des régions du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Par l'entremise du Plan pour une économie verte 2030, notre gouvernement crée donc des conditions propices à la recherche et à l'innovation dans le but de concevoir, entre autres, des bâtiments utilisant des matériaux à très faible empreinte carbone et à haute efficacité énergétique, dont le bois. Les projets annoncés aujourd'hui, portés par des établissements d'enseignement et de recherche de renoms, joueront un rôle clé dans la transformation positive de notre environnement bâti. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides

« Le soutien à la recherche dans les matériaux de construction biosourcés est essentiel pour favoriser le développement durable et réduire l'impact environnemental du secteur du bâtiment. Ce financement représente pour le SEREX une occasion exceptionnelle d'accélérer la recherche et l'innovation autant sur les matériaux de construction, tels que les isolants de cèdre, que sur les systèmes constructifs en bois. La réalisation de ces projets fournira des résultats pratiques aux entreprises du secteur des bâtiments de construction avec des retombées directes sur chacune des entreprises participantes. »

Papa Niokhor Diouf, codirecteur général, recherche et innovation du SEREX

Faits saillants :

Les subventions allouées découlent plus précisément des mesures 5.1 et 5.2 du Plan de mise en œuvre 2021-2026 de la Politique d'intégration du bois dans la construction, mesures qui visent à soutenir de nouvelles initiatives de recherche et de développement liées à la construction et au bois. Ce plan est doté d'une enveloppe totale de près de 55 M$ sur cinq ans.

Les sommes octroyées sont financées dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, dans le cadre de l'action 1.13.1.1 visant à « appuyer le développement des connaissances sur le potentiel de contribution du secteur forestier et des milieux naturels à l'atténuation des changements climatiques ».

Les projets admissibles devaient concerner l'un des deux volets suivants : Volet 1 : initiatives de recherche et développement portant sur la construction massive en bois, la construction modulaire et préfabriquée en bois, la construction de bâtiments multifamiliaux de cinq et six étages, la construction hybride, les ponts en bois ou la biophilie . Volet 2 : recherche appliquée portant sur les produits de construction biosourcés en bois (isolants à base de fibres de bois, recouvrement de plancher en bois innovants , finition intérieure et extérieure en bois ou en composites à base de fibres de bois, etc.).



ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Organisme/entreprise Nom du projet Montant accordé VOLET 1 : SEREX (centre collégial de transfert en transformation des produits forestiers) Programme de recherche en systèmes constructifs en bois. L'objectif général du programme de recherche vise à concevoir, à optimiser et à tester des systèmes constructifs innovants à teneur élevée en bois et en matériaux biosourcés. 487 500 $ Université Laval (des équipes de recherche de l'Université McGill et de FPInnovations participent au projet) Développement de procédures de conceptions innovantes et sécuritaires pour les produits, assemblages et systèmes de construction performants en bois. Les objectifs sont d'identifier les systèmes les plus performants pour les zones de vent et de faible sismicité ainsi que pour les zones de sismicité modérée et élevée, et de recommander des approches de conception correspondantes. 685 800 $ Université de Montréal (des équipes de recherche de Polytechnique Montréal et de l'Université du Québec à Montréal participent au projet) Laboratoire INTERFACES R&D sur l'innovation et la qualité dans la construction en bois au Québec. Ce laboratoire vise à développer des connaissances à l'aide de projets de R et D des systèmes constructifs favorisant une utilisation accrue du bois dans la construction au Québec. Il explorera les interfaces entre matériaux, systèmes constructifs, acteurs et écosystèmes afin de favoriser l'intégration du bois, de réduire l'impact environnemental du secteur du bâtiment et de favoriser la qualité du cadre bâti. 480 000 $ FPInnovations Performance au feu des constructions en bois massif (construction massive en bois). L'objectif principal est de fournir à l'industrie des données pertinentes et des règles de calcul ou des exigences prescriptives pour la conception d'éléments en bois massif. Les données d'essais pourront éventuellement être présentées aux comités techniques de la CSA O86 (Canada) et de la NDS (États-Unis), ainsi que des codes du bâtiment CNB / CCCBPI (Canada) et IBC / ICC (États-Unis). 450 000 $ FPInnovations Mise en valeur du sapin baumier dans la construction préfabriquée (bâtiments multifamiliaux de cinq et six étages). L'objectif premier du projet réside dans l'opportunité de valider le potentiel du sapin baumier classé mécaniquement dans l'entièreté de la chaîne de valeur d'un projet de construction. 375 000 $ VOLET 2 : SEREX (centre collégial de transfert en transformation des produits forestiers) Optimisation et préfaisabilité technico-économique du processus de fabrication d'isolants biosourcés en cèdre. 300 000 $ Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Valorisation des biocomposites bois-polymère pour des applications en construction. L'objectif à long terme du projet est d'évaluer le potentiel des biocomposites pour des applications en construction. 500 000 $ TOTAL :

3 278 300 $

