/R E P E A T -- Invitation aux médias -Annonce concernant des nouveautés pour le milieu agricole dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030/

QUÉBEC, le 18 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant des nouveautés pour le secteur agricole en lien avec le Plan pour une économie verte 2030.

Date : Le jeudi 19 juin 2025

Heure de la conférence de presse : 10 h

Lieu : municipalité de Princeville

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 19 juin 2025, à 8 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

SOURCE : Mélina Jalbert Directrice des communications Cabinet du ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs Tél. : 418 803-2351 INFORMATION : Relations médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs