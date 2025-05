La ministre Blanchette Vézina conclut une entente de principe avec les Producteurs et productrices acéricoles du Québec

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente de principe avec les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

Afin d'assurer le développement de la filière acéricole à long terme et à l'échelle provinciale, toutes les régions du Québec bénéficieront de nouvelles superficies. La délimitation de ces superficies sera réalisée en collaboration avec l'ensemble des partenaires. Cette entente de principe confirme l'octroi par le Ministère d'une banque de superficies de 50 000 hectares aux PPAQ, pour les vingt prochaines années. Cette réserve de superficies s'ajoute aux 45 300 hectares actuellement sous permis en forêt publique, pour un total de près de 100 000 hectares.

Rappelons qu'en plus de cette entente de principe, la ministre a déposé le 23 avril dernier le projet de loi 97, Loi visant principalement à moderniser le régime forestier. Ce projet de loi vise à offrir davantage de prévisibilité pour le développement de l'acériculture au Québec, notamment en permettant la réalisation d'activités acéricoles dans les zones d'aménagement forestier prioritaires et en reconnaissant l'acériculture en forêt publique dans les objets de la loi.

« Le sirop d'érable est l'une des grandes fiertés québécoises. Je suis fière de cette entente de principe que nous venons de conclure avec les Producteurs et productrices acéricoles du Québec. Elle est l'aboutissement de nombreuses discussions menées avec les partenaires pour protéger et développer notre potentiel acéricole en forêt publique. Non seulement nous répondons ainsi à la demande mondiale, mais nous aidons une industrie qui contribue de manière significative à l'économie québécoise et à la vitalité de nos régions. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« C'est une journée qui était attendue depuis longtemps par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec. Avec l'octroi de 50 000 hectares de forêt publique pour le développement acéricole, le gouvernement du Québec doublera à terme les capacités de production de sirop d'érable sur les terres du domaine de l'État. Il offre ainsi prévisibilité et croissance à la filière acéricole, qui est un véhicule économique qui dynamise nos régions et dont les produits d'érable sont de plus en plus appréciés par les consommateurs du monde entier. Maintenant, tous les partenaires doivent se mettre au travail rapidement pour identifier les superficies régionales qui seront éventuellement sous permis d'exploitation acéricole. Les PPAQ poursuivront leur discussion avec les équipes du MRNF pour établir les modalités d'aménagement forestier qui favorisent le maintien et le développement du potentiel acéricole. »

Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)

Le Québec est le plus important producteur de sirop d'érable au monde et, bien que la majorité de cette production se fasse en forêt privée, environ 18 % de la production acéricole au Québec se fait en forêt publique.

Le Ministère s'est engagé à créer une banque de superficies à potentiel acéricole à prioriser dans le Plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique duquel découle son plan d'action, rendus publics en avril 2023.

