Le gouvernement du Canada soutient les travailleurs culturels du secteur des arts de la scène qui éprouvent des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19

OTTAWA, ON, le 2 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait que le secteur des arts de la scène a été touché d'une manière disproportionnée par la pandémie. Nous sommes solidaires avec les artistes et les travailleurs culturels de ce secteur.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, ont annoncé que le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada allouera plus de 50 millions de dollars en financement direct aux travailleurs indépendants et autonomes œuvrant dans ce secteur qui éprouvent des difficultés financières (jusqu'à concurrence de 2 500 dollars par personne). Quatre organismes indépendants verront à distribuer cet important soutien financier : la Fondation des artistes, l'AFC (Actor's Fund of Canada), l'Assemblée canadienne de la danse et le Fonds de bienfaisance Unison.

Cette annonce a été faite avant le Sommet national sur la culture qui se déroule au Centre national des Arts, à Ottawa. Ce sommet réunit (les 2, 3 et 4 mai) de nombreux dirigeants de l'industrie venus de partout au Canada pour discuter de la compétitivité à long terme et de la croissance future des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine.

Au cours des prochaines semaines, les quatre organismes indépendants verront à distribuer directement les fonds de manière efficace et sécurisée. Ensemble, ils couvriront toutes les disciplines artistiques et toutes les catégories de travailleurs œuvrant dans le secteur.

Ces organismes ont été retenus à la suite d'un appel de demandes lancé à l'échelle nationale par l'entremise du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène de Patrimoine canadien. Annoncé le 1er février 2022, ce nouveau programme de financement temporaire fournira 60 millions de dollars (2022-2023) aux personnes œuvrant dans le secteur des arts de la scène. Les détails concernant la distribution du soutien financier pour des activités comme le perfectionnement professionnel, les programmes d'aide, l'orientation professionnelle et le mentorat seront dévoilés plus tard ce printemps.

Citations

« Les personnes qui travaillent dans le milieu des arts de la scène ont connu des moments très difficiles depuis les deux dernières années. Alors que la pandémie entre dans sa troisième année, les arts de la scène sont toujours confrontés à l'incertitude. Durant la campagne électorale, nous avons promis un soutien plus direct, et nous donnons maintenant suite à cette promesse. Nous continuerons à soutenir les travailleurs culturels dont les compétences extraordinaires et les talents multiples donnent vie à nos histoires sur scène. »

-- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le secteur canadien de la culture compte 726 600 travailleurs, dont 158 100 artistes professionnels.

Au troisième trimestre de 2021, le produit intérieur brut (PIB) lié à la culture a enregistré sa cinquième augmentation consécutive, atteignant 97 % du niveau prépandémique. Toutefois, le PIB du secteur des arts de la scène accuse un retard important, n'atteignant que 53,4 % de son niveau du quatrième trimestre de 2019.

Au troisième trimestre de 2021, quoique les emplois dans l'ensemble du secteur de la culture atteignaient 93,2 % de leur niveau du quatrième trimestre de 2019, le secteur des arts de la scène comptait 73 072 emplois, soit 62,3 % du niveau prépandémique.

Le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada, créé pour contrer les répercussions de la COVID-19, s'appuie sur l'investissement de 181,5 millions de dollars en 2021-2022 pour les travailleurs du secteur des arts et événements devant public dévoilé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020. Il complète le soutien offert aux organismes voués aux arts de la scène dans le cadre du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport de 300 millions de dollars sur deux ans (exercices 2021-2022 et 2022-2023) et le Fonds de réouverture de 200 millions de dollars annoncé dans le budget de 2021.

Pour compléter les initiatives précédentes, le budget de 2022 propose d'indemniser les organismes canadiens voués aux arts, à la culture et au patrimoine pour les pertes de recettes attribuables aux restrictions de santé publique et aux limites de capacité d'accueil en versant 50 millions de dollars supplémentaires en 2022-2023 au ministère du Patrimoine canadien, au Conseil des arts du Canada et à Téléfilm Canada.

Afin de continuer à appuyer la relance du secteur des arts à la suite de la pandémie de COVID-19 et pour s'attaquer aux inégalités historiques dans les niveaux de financement des organismes des communautés autochtones et racisées voués à la formation artistique, le budget de 2022 propose de fournir 22,5 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, et 5 millions par la suite, au Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts administré par Patrimoine canadien.

