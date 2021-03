La nouvelle œuvre d'art commémorative d'Affaires mondiales Canada sera érigée près de la promenade Sussex, à Ottawa

OTTAWA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a dévoilé aujourd'hui le nom des quatre équipes qui se sont qualifiées pour proposer des designs en vue d'ériger l'œuvre d'art commémorative d'Affaires mondiales Canada.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, ont annoncé que les équipes suivantes d'artistes, d'architectes, d'architectes paysagistes et d'autres professionnels ont été retenues à titre de finalistes par un jury d'experts à la suite d'une demande de qualification qui a débuté le 16 septembre 2020 et s'est terminée le 20 janvier 2021 :

Équipe Anholt : Jill Anholt Studio, artiste ( Vancouver , Colombie-Britannique); PFS Landscape Architects, architecte paysagiste ( Vancouver , Colombie-Britannique); HOK Architects, architecte ( Ottawa, Ontario ); Faith Moosang , chercheure et auteure ( Vancouver , Colombie-Britannique)

Ces équipes ont jusqu'en octobre 2021 pour présenter leurs propositions.



Les propositions seront évaluées par le même jury qui a étudié les demandes de qualification, lequel est composé d'experts dans les domaines des arts visuels et du design urbain, ainsi que de représentants d'Affaires mondiales Canada et de familles affligées :



L'œuvre d'art sera érigée au 111, promenade Sussex, à Ottawa, sur les terrains d'un bureau occupé par Affaires mondiales Canada. Le site est sur l'île Verte, à la jonction de la rivière Rideau et de la rivière des Outaouais.



L'œuvre d'art commémorative d'Affaires mondiales Canada permettra de rendre hommage aux fonctionnaires canadiens morts ou gravement blessés pendant qu'ils travaillaient dans une mission diplomatique du Canada à l'étranger. L'œuvre témoignera également du dévouement et des sacrifices de ces personnes et de leur famille qui ont été au service du Canada.

« Il est primordial d'exprimer notre reconnaissance envers les fonctionnaires qui ont perdu la vie ou qui ont été gravement blessés pendant qu'ils étaient au service du Canada à l'étranger. Par ailleurs, je tiens à remercier toutes les équipes qui ont répondu à la Demande de qualification en vue d'ériger l'œuvre commémorative d'Affaires mondiales. J'ai hâte de voir les designs que proposeront les quatre équipes finalistes dans le but de rendre hommage aux personnes qui ont fait tellement de sacrifices pendant qu'elles étaient au service du Canada. »

-- L'honorable Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères

« Encore une fois, notre communauté du design a répondu à l'appel pour concevoir une œuvre commémorative significative pour la population canadienne. Nous remercions toutes les équipes qui ont relevé le défi et félicitons les quatre finalistes qui présenteront des propositions en vue de rendre hommage, de manière durable, à ceux qui ont perdu la vie ou sont revenus de leur service à l'étranger marqués à jamais. Accessible au public, le monument sera un lieu de recueillement et de commémoration non seulement pour les familles et amis des personnes touchées, mais également pour toute la population du Canada. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Les intervenants, y compris les familles des disparus et des personnes qui ont été blessées pendant qu'elles travaillaient à l'étranger et les employés d'Affaires mondiales Canada, ainsi que le public, seront invités à consulter les propositions des finalistes et à faire part de leurs commentaires avant que le jury choisisse le design gagnant.

Le projet devrait se terminer en 2024.

