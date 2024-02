Consultez les derniers conseils pour apprendre à vous protéger contre la fraude, notamment en ligne

TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - L'émergence de l'intelligence artificielle (IA) a ajouté un nouvel outil à l'arsenal des fraudeurs, et les Canadiens en prennent conscience. Selon le sondage annuel de RBC mené dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, 75 % des répondants sont plus préoccupés par la fraude que jamais. Neuf Canadiens sur dix croient également que l'utilisation de l'IA entraînera une augmentation du nombre de tentatives de fraude au cours de la prochaine année (88 %) et pourrait nous rendre tous plus vulnérables aux escroqueries (89 %).

Sensibiliser pour prévenir la fraude liée à l'IA

Selon le sondage, quatre Canadiens sur cinq sont d'avis que l'IA rendra les fraudes par téléphone plus difficiles à détecter (81 %) et craignent le clonage vocal et l'usurpation d'identité (81 %).

« Avec la multiplication des technologies de clonage vocal et d'hypertrucage, les fraudeurs peuvent raffiner leurs tactiques téléphoniques et numériques, affirme Kevin Purkiss, vice-président, Lutte antifraude RBC. Heureusement, les gens sont très conscients de ces types de fraude, mais nous devons prendre des mesures supplémentaires pour nous protéger. »

Les résultats du sondage ont également révélé que l'hameçonnage (escroqueries génériques par courriel ou texto), le harponnage (courriel ou texto d'apparence légitime) et l'hameçonnage vocal (escroqueries ciblées par téléphone ou message vocal) demeurent les trois types de fraude les plus communs. Toutefois, plus de la moitié des répondants disent aussi avoir remarqué une augmentation du nombre de fraudes par hypertrucage (56 %), et un peu moins (47 %) affirment que la fraude par clonage vocal est en hausse.

Tendances en matière de piratage psychologique, d'escroquerie sur les médias sociaux et de détection de la fraude

Plus de la moitié des répondants (57 %) ont noté une montée du piratage psychologique, et trois quarts d'entre eux (76 %) en sont préoccupés. Quatre répondants sur cinq (82 %) croient que les arnaques de ce type deviendront plus fréquentes à mesure que les difficultés économiques s'accentuent.

Plus de la moitié (53 %) affirment qu'ils sont plus que jamais la cible de fraudeurs sur les médias sociaux.

Les Canadiens pourraient surestimer leur capacité à détecter la fraude basée sur l'IA, même si près de deux tiers des répondants (64 %) pensent pouvoir la reconnaître.

On a observé une diminution du nombre de répondants qui prennent des mesures proactives pour se protéger : 28 % seulement prennent des précautions supplémentaires, contre 36 % en 2023.

« Les criminels continuent à intégrer de nouvelles technologies à leurs tactiques, et le meilleur moyen de vous défendre est de rester vigilant et de prendre des mesures supplémentaires pour vous protéger », ajoute M. Purkiss.

Trois conseils de RBC pour garder une longueur d'avance sur les fraudeurs

Restez sur vos gardes. Configurez des alertes sur vos comptes, établissez des processus d'authentification multifacteur dans la mesure du possible et utilisez l'appli Mobile RBC pour vos opérations bancaires courantes. Soyez à l'affût des fraudes par usurpation d'identité, où les criminels tentent de gagner votre confiance en se faisant passer pour un employé du gouvernement ou d'une banque, un membre des forces de l'ordre ou un membre de votre famille. Certains experts conseillent même de convenir entre proches d'un mot de passe que vous pouvez utiliser pour valider l'identité de votre interlocuteur. Évitez de communiquer vos renseignements personnels. Soyez prudent quant à ce que vous partagez sur les médias sociaux, et utilisez un message court et commun dans votre messagerie vocale afin de compliquer la tâche aux criminels qui veulent enregistrer votre nom ou votre voix. Ignorez ou supprimez les courriels et les textos non sollicités contenant des demandes d'argent, des liens suspects ou des stratagèmes financiers. Ne vous sentez jamais obligé de répondre. Une entité d'apparence officielle vous a adressé un message urgent vous sommant de transférer ou d'envoyer des fonds, ou de divulguer vos renseignements personnels ? Ne paniquez pas, mieux vaut réfléchir avant d'agir. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement une arnaque.

Pour en savoir plus sur les mesures prises par RBC pour prévenir la fraude et sur la manière de signaler les tentatives, rendez-vous à la page Comment RBC vous protège .

Sondage RBC mené dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude 2024

RÉPONSE Can. C.-B. Alb. SK/

MB Ont. Qc Prov.

atl. « D'accord » La fraude me préoccupe plus que

jamais 75 % 74 % 80 % 74 % 76 % 69 % 84 % Le nombre de tentatives de fraude

augmentera cette année à cause de

l'intelligence artificielle (IA) 88 % 87 % 90 % 90 % 89 % 85 % 87 % L'intelligence artificielle (IA) nous rendra

tous plus vulnérables à la fraude 89 % 88 % 92 % 92 % 89 % 89 % 89 % L'intelligence artificielle (IA) rendra les

tentatives de fraude par téléphone plus

difficiles à détecter 81 % 82 % 83 % 83 % 82 % 77 % 78 % Le clonage vocal et l'escroquerie par

usurpation d'identité me préoccupent 81 % 81 % 81 % 78 % 81 % 81 % 85 % Je suis plus que jamais la cible de

fraudeurs sur les médias sociaux 53 % 49 % 55 % 56 % 53 % 49 % 61 % Je suis sûr de pouvoir reconnaître une

arnaque ou une fraude liée à l'IA 64 % 68 % 68 % 69 % 66 % 51 % 68 % J'ai récemment pris des mesures

supplémentaires pour me protéger

contre la fraude 28 % 29 % 32 % 28 % 31 % 22 % 30 %

« Types de fraude devenus plus courants dans la dernière année » Hameçonnage 79 % 78 % 82 % 77 % 79 % 77 % 79 % Harponnage 79 % 74 % 83 % 74 % 82 % 75 % 85 % Hameçonnage vocal 69 % 73 % 77 % 63 % 70 % 61 % 75 % Arnaque par hypertrucage 56 % 57 % 59 % 47 % 58 % 51 % 70 % Piratage psychologique 57 % 57 % 61 % 56 % 56 % 57 % 66 % Arnaque par clonage vocal 47 % 48 % 49 % 41 % 45 % 48 % 52 % « Préoccupé » Je suis préoccupé par le piratage

psychologique 76 % 78 % 79 % 72 % 77 % 71 % 84 % Je crains que les tentatives de piratage

psychologique deviennent plus

fréquentes à mesure que les difficultés

économiques s'accentuent 82 % 86 % 86 % 84 % 86 % 71 % 83 %

Dictionnaire de la fraude

Hameçonnage : courriel ou texto comportant une offre ou un avis frauduleux

courriel ou texto comportant une offre ou un avis frauduleux Harponnage : courriel ou texto provenant d'une source qui prétend être légitime ou fiable (p. ex., banque, gouvernement, Agence du revenu du Canada , forces de l'ordre)

courriel ou texto provenant d'une source qui prétend être légitime ou fiable (p. ex., banque, gouvernement, Agence du revenu du , forces de l'ordre) Hameçonnage vocal : appel téléphonique ou message vocal semblant provenir d'une source fiable

appel téléphonique ou message vocal semblant provenir d'une source fiable Fraude par hypertrucage : utilisation d'images ou d'enregistrements manipulés pour vous soutirer de l'argent ou vous convaincre de divulguer vos renseignements personnels

utilisation d'images ou d'enregistrements manipulés pour vous soutirer de l'argent ou vous convaincre de divulguer vos renseignements personnels Fraude par clonage vocal : utilisation de technologies de clonage vocal basées sur l'IA ou d'un enregistrement vocal pour usurper l'identité d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'une personne fiable

utilisation de technologies de clonage vocal basées sur l'IA ou d'un enregistrement vocal pour usurper l'identité d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'une personne fiable Piratage psychologique : utilisation de vos renseignements personnels pour gagner votre confiance et soutirer des renseignements ou de l'argent

À propos du sondage

Ce sont là les conclusions d'un sondage mené, à la demande de RBC, du 15 au 19 janvier 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 502 Canadiens adultes (18 ans et plus), équilibré et pondéré selon l'âge, le sexe, la région et l'éducation. Tous les répondants étaient membres du Forum Angus Reid en ligne. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Le sondage a été mené en anglais et en français.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

