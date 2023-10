Le stress financier a une incidence sur la santé mentale et les relations personnelles

La nouvelle plateforme de RBC sur le bien-être financier Mes finances d'abord regroupe en un seul endroit des ressources et des conseils accessibles

TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - En plus de faire en sorte qu'ils ont souvent du mal à dormir, le stress financier nuit à la santé mentale et aux relations personnelles des Canadiens des générations X, Y et Z, selon le Sondage sur le bien-être financier des Canadiens RBC - Automne 2023.

Comparativement à 40 % de l'ensemble des adultes canadiens sondés, les répondants de la génération Y (millénariaux) sont les plus susceptibles d'avoir du mal à dormir parce que leurs finances les inquiètent (53 %). Cette proportion est de 48 % chez les répondants de la génération Z et de 43 % chez ceux de la génération X. Et bien qu'un peu moins de la moitié (48 %) de tous les répondants indiquent que leurs préoccupations au sujet de leurs finances ont une incidence négative sur leur santé mentale, cette proportion est beaucoup plus grande chez les répondants des générations Y et Z (63 % pour chacun de ces groupes) et chez ceux de la génération X (54 %).

En outre, 59 % des répondants de la génération Y, 53 % des répondants de la génération Z et 47 % des répondants de la génération X affirment qu'« une part importante du stress vécu dans leurs relations personnelles est liée à leurs finances », comparativement à la moyenne nationale de 43 %. Et la grande majorité des répondants des trois générations sont d'avis qu'ils seraient plus heureux s'ils avaient moins de craintes en ce qui concerne leur avenir financier (génération Z, 88 % ; génération Y, 86 % ; génération X, 80 %).

« Nous sommes conscients du fait que le bien-être personnel est étroitement lié au bien-être financier ; c'est particulièrement le cas pour les Canadiens qui vivent de paie en paie ou qui ne savent pas trop ce que l'avenir leur réserve, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Nombre de Canadiens manquent de confiance quant à leur capacité de bien comprendre leurs finances, ce qui a une incidence sur leur capacité à prendre des décisions financières éclairées. »

Les résultats du sondage indiquent que l'argent fait partie des préoccupations des répondants des trois générations. En effet, le tiers ou plus des répondants de la génération X (31 %), de la génération Y (41 %) et de la génération Z (34 %) pensent à leurs finances quelques fois par jour. En outre, plus des deux tiers des répondants sont d'avis que leur situation financière pourrait être meilleure s'ils y consacraient plus de temps (70 %, 69 % et 73 %, respectivement).

Une nouvelle plateforme numérique de RBC - Mes finances d'abord - regroupe en un seul endroit un vaste éventail de ressources et de conseils, afin qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'accroître leurs connaissances financières et de prendre en main leurs finances. Accessible sans frais, ce nouveau site Web des plus utiles est une véritable mine de contenu, de ressources et d'outils permettant de prendre en main son bien-être financier et, idéalement, de réduire le stress lié aux questions d'argent.

« Nous avons créé le site Mes finances d'abord afin d'offrir de l'information et des ressources utiles qui aideront les Canadiens à prendre des décisions financières plus éclairées et à explorer les ressources connexes. Nous espérons que, quels que soient les objectifs des utilisateurs du site - épargne, gestion des dettes ou démarrage d'une entreprise, par exemple -, ils y trouveront de l'information et des conseils utiles, a ajouté M. McLaughlin. D'abord et avant tout, nous voulons aider les Canadiens à acquérir les connaissances, les aptitudes et la confiance nécessaires pour établir de solides bases financières et prendre en main leur bien-être financier à long terme. »

Le contenu du site Mes finances d'abord est réparti dans six catégories.

Endettement et réduction du stress - on y trouve des conseils précieux et offerts en toute objectivité sur la gestion des dettes et les façons de faire face à des événements imprévus.

Objectifs et aspirations - on y traite des moyens de simplifier l'épargne pour atteindre divers objectifs, comme acheter une maison, voyager ou prendre sa retraite.

Événements de la vie - on y trouve des conseils sur les façons de se préparer à des événements importants de la vie - se marier, fonder une famille, changer d'emploi ou gérer des problèmes de santé, entre autres.

Académie financière - on y trouve notamment de l'information sur les services bancaires, l'établissement d'un budget, les placements, la cybersécurité et l'incidence de l'économie sur votre argent.

Entreprises - on y trouve d'excellents conseils d'affaires pour démarrer et faire croître une entreprise.

Idées et voix - on y présente, au moyen de diverses séries de balados et de vidéos, certaines des idées et informations les plus intéressantes pour vous aider à prendre de bonnes décisions financières.

Pour accéder à du contenu, à des ressources et à des outils qui vous aideront entre autres à gérer votre argent au quotidien et à atteindre vos objectifs à court et à long terme, rendez-vous sur le site de RBC Mes finances d'abord.

Sondage sur le bien-être financier des Canadiens RBC - Automne 2023

En bref ː Réponses des répondants des générations X, Y et Z

Réponse Canada (18 ans+) Gén. X (43 à 58 ans) Gén. Y (27 à 42 ans) Gén. Z (18 à 26 ans) J'ai souvent du mal à dormir parce que mes finances m'inquiètent. 40 % 43 % 53 % 48 % Mes préoccupations au sujet de mes finances ont une incidence négative sur ma santé mentale. 48 % 54 % 63 % 63 % Une part importante du stress vécu dans mes relations personnelles est liée à mes finances. 43 % 47 % 59 % 53 % Je serais plus heureux si j'avais moins de craintes en ce qui concerne mon avenir financier. 75 % 80 % 86 % 88 % Je pense à mes finances quelques fois par jour. 30 % 31 % 41 % 34 % Je sais que ma situation financière pourrait être meilleure si j'y consacrais plus de temps. 61 % 70 % 69 % 73 %

Sondage sur le bien-être financier des Canadiens RBC - Automne 2023

En bref : Réponses à l'échelle nationale et régionale (Canadiens de 18 ans et plus)

Réponse Can. C.-B. AB SK / MB ON QC Prov. de l'Atl. J'ai souvent du mal à dormir parce que mes finances m'inquiètent. 40 % 46 % 39 % 50 % 39 % 37 % 44 % Mes préoccupations au sujet de mes finances ont une incidence négative sur ma santé mentale. 48 % 53 % 49 % 59 % 46 % 44 % 57 % Une part importante du stress vécu dans mes relations personnelles est liée à mes finances. 43 % 46 % 46 % 42 % 36 % 44 % 65 % Je serais plus heureux si j'avais moins de craintes en ce qui concerne mon avenir financier. 75 % 80 % 73 % 80 % 75 % 69 % 86 % Je pense à mes finances quelques fois par jour. 30 % 31 % 37 % 42 % 29 % 25 % 36 % Je sais que ma situation financière pourrait être meilleure si j'y consacrais plus de temps. 61 % 59 % 53 % 50 % 60 % 66 % 81 %

À propos du Sondage sur le bien-être financier des Canadiens RBC - Automne 2023

En tout, 1 001 Canadiens de 18 ans et plus ont répondu au sondage en ligne du 17 au 21 août 2023 par l'intermédiaire de la plateforme en ligne Ipsos Je-Dis. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population canadienne déterminée selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 3,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été sondée. Plus les bassins de la population sont restreints, plus les intervalles de crédibilité sont larges.

