Publication du Rapport annuel 2023-2024 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le Rapport annuel 2023-2024 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie. Ce rapport annuel fait état des premiers résultats relatifs au Plan stratégique 2023-2027 et à la nouvelle Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens. Toutes les cibles ayant été atteintes en 2023-2024, il dresse cette année encore un bilan fort positif.

Faits saillants

Nombre record d'entreprises inscrites à l'Office

Au 31 mars 2024, 11 509 entreprises étaient inscrites à l'Office, comparativement à 9 698 au 31 mars 2023, ce qui représente une augmentation de 18,7 %. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle d'entreprises inscrites à l'Office jamais observée.

Entre le 1 er avril 2023 et le 31 mars 2024, l'Office a délivré une attestation d'inscription à 2 095 entreprises, un nombre en hausse de 104 % par rapport à l'année précédente.

En 2023-2024, l'Office a délivré 923 certificats de francisation, alors qu'il en avait délivré un peu plus de 500 en 2022-2023. Ainsi, au 31 mars 2024, 7 943 entreprises étaient certifiées.

Nouveau record de plaintes pour de possibles manquements à la Charte de la langue française

Cette année, 9 125 plaintes ont été reçues. Il s'agit d'une augmentation de 32,6 % en une seule année et de 149 % en 5 ans.

L'Office a augmenté sa présence sur le terrain afin de veiller au respect de la Charte. Il a effectué 9 367 inspections au cours de l'année, comparativement à 6 673 l'année précédente, ce qui équivaut à une augmentation de 40,4 %. Ces inspections ont été menées dans le cadre du traitement de plaintes, mais aussi d'opérations de surveillance.

Des vocabulaires thématiques répondant à des besoins émergents

En 2023-2024, l'Office a produit six vocabulaires thématiques qui contribuent à la francisation des milieux de travail de secteurs économiques clés et en émergence : cinq vocabulaires spécialisés, portant sur l'informatique quantique, le camionnage, l'économie circulaire, le traitement de l'eau et la toxicologie; un vocabulaire destiné aux personnes apprenantes du français, portant sur la physiothérapie.



La Vitrine linguistique : un plus pour les entreprises

Une campagne visant à faire connaître la Vitrine linguistique et à inviter les entreprises à utiliser les outils et les services linguistiques de l'Office a été déployée du 15 janvier au 1er mars 2024. Ayant pour thème « Parce qu'une bonne image de marque passe aussi par un français de qualité », elle mettait en lumière des solutions à certains des écarts linguistiques observés dans l'étude La qualité du français dans l'affichage public au Québec en 2021. La campagne a eu une incidence directe sur le nombre moyen de consultations mensuelles de la Vitrine linguistique, qui a connu un bond de 23,3 % de janvier à mars 2024. Pendant la période de la campagne, l'ensemble de la Vitrine linguistique a été consulté près de 4,5 millions de fois, par plus de 1 440 000 utilisateurs et utilisatrices.

Diffusion de nombreuses études

Dans le cadre du suivi de l'évolution de la situation linguistique au Québec, l'Office a publié sept études au cours de l'année 2023-2024 : Langue de travail au Québec en 2023 ; Langues de consommation des contenus culturels au Québec en 2023 ; Langue et éducation au Québec en 2021-2022 : éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire et formation professionnelle ; Langue et éducation au Québec en 2021-2022 : enseignement collégial ; Langue et éducation au Québec en 2021-2022 : enseignement universitaire ; Langue française au Québec : usages et comportements des 18 à 34 ans en 2021, fascicule Langue des pratiques culturelles et de la scolarisation ; Langue française au Québec : usages et comportements des 18 à 34 ans en 2021, fascicule Langue du travail .



Bonification de cartes toponymiques interactives

La Commission de toponymie a bonifié deux cartes au cours de l'année, soit Éléments du patrimoine toponymique autochtone du Québec et Femmes remarquables du Québec. La première met en lumière des noms de lieux abénakis, anichinabés, innus, naskapis, wendat et wolastoqey particulièrement significatifs qui ont été retenus par des représentants de communautés autochtones en raison de leur valeur culturelle ou symbolique. La seconde met désormais de l'avant des noms de lieux rappelant des femmes ayant excellé notamment dans la sphère sportive.

Accompagnement des municipalités

Afin d'outiller les municipalités qui suivent le processus d'attribution et d'officialisation des noms de lieux, la Commission a mis en ligne une vidéo permettant de mieux connaître les étapes menant à l'officialisation d'un nom de lieu municipal.

