Concours de créativité lexicale 2025 - Trois nouveaux mots créés par des jeunes du secondaire!

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française dévoile avec fierté les trois néologismes gagnants de la 6e édition du Concours de créativité lexicale. Encore cette année, l'Office et l'animateur Pierre-Yves Lord ont invité les enseignantes et enseignants de français au secondaire de partout au Québec ainsi que leurs élèves à créer des nouveaux mots et, ainsi, à contribuer à l'enrichissement de la langue française.

Ce sont 273 classes issues de 89 écoles, pour un total de 5 519 élèves, qui ont participé à cette édition du concours. Parmi les 726 propositions reçues, celles ayant charmé le jury de l'Office sont :

évitango , proposé par des élèves de l'école secondaire Eulalie-Durocher (Montréal) comme équivalent français de sidewalk salsa . Il désigne une série de mouvements latéraux effectués par deux piétons qui se croisent dans un espace restreint et qui tentent de se contourner, simultanément et avec une symétrie fortuite;

, proposé dans la catégorie Concept au choix par des élèves de l'école secondaire régionale (Saguenay) pour désigner une situation lors de laquelle deux personnes qui sont sur le point de se quitter se saluent alors que, de manière imprévue, leur rencontre se prolonge; célébloui, proposé par des élèves de 11 établissements scolaires comme équivalent français de starstruck. Il permet de qualifier une personne qui, en raison d'une rencontre avec une célébrité, est frappée d'une impression si forte qu'elle est susceptible d'en perdre ses moyens. Les établissements scolaires que fréquentent les jeunes ayant fait cette proposition sont le collège Jean-de-Brébeuf (Montréal), le collège Jean-Eudes (Montréal), l'école internationale de Montréal (Montréal), l'école secondaire Georges- Vanier ( Laval ), l'école secondaire Lucien-Pagé (Montréal), l'école secondaire régionale Riverside (Saguenay), l'école secondaire Saint-Edmond ( Longueuil ), l'école St-Georges de Montréal (Montréal), la polyvalente des Abénaquis ( Saint-Prosper ), la polyvalente Deux-Montagnes ( Deux-Montagnes ) et le séminaire Sainte-Marie ( Shawinigan ).

L'ambassadeur du concours, Pierre-Yves Lord, a eu l'occasion d'échanger avec les jeunes qui ont proposé les mots gagnants. Des extraits de ces rencontres sont présentés dans des capsules vidéo amusantes qui illustrent les limites d'un système d'intelligence artificielle en mettant en lumière les mots créés par les élèves. Comme quoi il n'y a rien de mieux que le cerveau humain pour contribuer à l'enrichissement de la langue française!

Faits saillants

La 6 e édition du Concours de créativité lexicale de l'Office québécois de la langue française s'est tenue du 25 novembre 2024 au 28 février 2025.

édition du Concours de créativité lexicale de l'Office québécois de la langue française s'est tenue du 25 novembre 2024 au 28 février 2025. Les trois néologismes gagnants ont été intégrés dans la Vitrine linguistique et sont désormais accessibles à des millions de personnes à travers le monde.

Des prix d'une valeur totale de 5 000 $ ont été remis aux écoles lauréates.

Depuis le lancement du concours en 2019, des néologismes comme instavidéaste (2019), saute-soucis (2019), clicophobie (2020), conséconscient (2022), iconotypique (2023) , balentin, balentine ( 2024) et soiedenter (2024) ont été créés.

(2019), (2019), (2020), (2022), (2023) ( (2024) ont été créés. La tenue du Concours de créativité lexicale est une mesure inscrite au Plan d'action jeunesse 2025-2030 du gouvernement du Québec.

Capsules vidéo dans lesquelles Pierre-Yves Lord discute avec les élèves des écoles gagnantes, qui présentent les néologismes qu'ils et elles ont créés : évitango ; faurevoir ; célébloui.

Site Web du Concours de créativité lexicale : Québec.ca/créativité-lexicale.

Immédi@t, service gratuit de consultations linguistiques destiné au personnel des médias et accessible au 1 866 275-0191 ou à l'adresse [email protected] .

. Formulaire d'inscription à L'infolettre linguistique, qui transmet de l'information au sujet des nouveautés de l'Office en matière d'outils et de services linguistiques.

