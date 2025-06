Promotion et valorisation du français - L'Office québécois de la langue française octroie 150 000 $ à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

MONTRÉAL, le 23 juin 2025 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française est fier d'accorder un soutien financier de 150 000 $ à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) dans le cadre de son programme Le français, au cœur de nos ambitions.

Grâce à l'appui de l'Office, la CCMM poursuivra la réalisation de son projet Le français, un choix payant!, lequel a pour but de renseigner les acteurs et actrices du milieu des affaires sur leurs diverses obligations linguistiques. Rappelons que l'obligation de s'inscrire à l'Office pour les entreprises employant de 25 à 49 personnes ainsi que des modifications apportées au Règlement sur la langue du commerce et des affaires sont entrées en vigueur le 1er juin 2025.

Citation

« Notre gouvernement est fier de pouvoir compter sur la collaboration de nombreux partenaires de partout au Québec. Je salue leur engagement ainsi que leurs initiatives qui permettent aux entreprises de mieux connaître la Charte de la langue française et qui contribuent à faire rayonner notre langue commune. La promotion, la valorisation et la protection du français nécessitent un effort collectif. À cet égard, toutes les actions peuvent contribuer à la vitalité de la langue française. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Faits saillants

Le programme Le français, au cœur de nos ambitions vise à promouvoir l'utilisation du français dans l'espace public et les milieux de travail québécois ainsi qu'à favoriser l'utilisation et la maîtrise d'une terminologie française appropriée aux différents domaines d'activité au Québec. Il s'adresse aux entreprises et aux organisations engagées dans la promotion du français et contribuant à sa vitalité.

Ce programme priorise les projets qui ciblent les secteurs d'activité économique où le français est moins présent et qui ont pour objectif d'en accroître l'usage et le rayonnement, notamment auprès des entreprises de moins de 50 personnes. Les secteurs prioritaires sont la gestion de sociétés et d'organisations, les technologies de pointe et le numérique (édition de logiciels et systèmes informatiques), les services professionnels, scientifiques et techniques, le commerce de gros, le commerce de détail et le tourisme.

L'Office québécois de la langue française veille notamment à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et de l'Administration. Il enrichit la terminologie et offre des outils et des services linguistiques. Il assure également le respect de la Charte de la langue française et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

Lien connexe

Programme Le français, au cœur de nos ambitions :

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/promotion-francais/#programme_lefrancais

Facebook Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Gilles Payer, Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]